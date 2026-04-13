Rychnov se při přidělování bytů podle ombudsmana dopustil diskriminace

Rychnov nad Kněžnou se při přidělování nových městských bytů podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka dopustil diskriminace. Město podle něj zvýhodnilo žadatele do 35 let, naopak znevýhodnilo starší. ČTK to zjistila z databáze stanovisek ombudsmana. Město podle databáze následně přislíbilo, že pravidla pro přidělování bytů změní.
Ombudsman prověřoval podnět muže, který se o byt v lokalitě Mírová ucházel společně s manželkou a neuspěl. Kritéria města přidělovala žadatelům ve věku 18 až 35 let o dva body více než starším lidem, na tyto body tedy nedosáhl. Město argumentovalo tím, že daným postupem chtělo podpořit nové pracovníky průmyslové zóny a zvýšit počet obyvatel s trvalým pobytem. Podle ombudsmana šlo o diskriminaci.
"Postup města Rychnov nad Kněžnou byl přímo diskriminační z důvodu věku a nepříznivě dopadl i na stěžovatele," konstatoval Křeček.
Ombudsman cíle města sice označil za legitimní a samotné bodové zvýhodnění mladších žadatelů za přiměřené. Podle něj však nebylo nezbytné, protože město k tomu už dříve využilo jiné nástroje. Například povinnost přihlásit si trvalý pobyt na adrese bytu či bodové zvýhodnění profesí potřebných pro chod průmyslové zóny.
"Město nezvolilo pro dosažení svých cílů nezbytné prostředky. Znevýhodnění starších žadatelů o byt bylo přímo diskriminační z důvodu věku. Toto opatření dopadlo nepříznivě také na stěžovatele," uvedl Křeček.
Městu doporučil, aby při přidělování bytů nepoužívalo metody, které znevýhodňují lidi ve středním a vyšším věku, pokud nejde o startovací či jiné typy bydlení určené výhradně pro mladé lidi. Město v reakci na závěry ombudsmana uvedlo, že pravidla pro přidělování bytů změní tak, aby žadatele vyššího věku neznevýhodňovala.