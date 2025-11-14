S garantovanými nájmy odpadá většina starostí

Na český trh s byty vnesli před 11 lety převratnou novinku – garantovaný nájem. Komplexní službu, která majitelům nemovitostí ubírá starosti i šetří čas a přináší komfort také nájemníkům.
„Do té doby existovaly pro vlastníky jen tři možnosti. Najít si nájemníka přímo, případně oslovit realitní kancelář, aby s hledáním pomohla, ale v obou případech se o všechno stejně starali sami. Nebo vsadit na správcovskou společnost, kterou typicky využívaly větší celky. Jenže i tady šla veškerá zodpovědnost pramenící ze smluv za majitelem. Až my jsme začali s něčím úplně novým a změnili způsob pronajímání bytů v Česku,“ říkají Viktor Mejzlík (na snímku vlevo) a Tomáš Suchomel, majitelé brněnské společnosti VITOM. Od té doby přestala klasická správa dávat smysl.
Jaké hlavní výhody z garantovaného nájmu plynou – ať už pro nájemníky, nebo vlastníky bytů či domů? A co se jeho zavedením na realitním trhu změnilo?
T. Suchomel: Oběma stranám nabízíme propracovanou službu, aby se samy nemusely starat prakticky o nic. Nájemník dostane byt v perfektním stavu, s maximálním servisem a podporou z naší strany. Majitel má zase dlouhodobou jistotu bez toho, aby musel ztrácet čas a řešit problémy a škody v bytě. Vlastníkům garantujeme, že platíme vždy. I když je byt prázdný nebo je v něm neplatič a vracíme jej nepoškozený. Výrazně jsme tím zvýšili důvěru majitelů nemovitostí k pronájmům. Častěji tak dávají k dispozici byty, které by jinak nechávali prázdné.
Vybavíte si ještě, jak se původní nápad zrodil?
V. Mejzlík: Svoji roli sehrála i náhoda. Tenkrát jsme si chtěli pronajmout celý bytový dům, kde jsme plánovali otevřít domov pro seniory. Majitel v něm kvůli tomu udělal stavební úpravy, jenže nakonec ze záměru sešlo kvůli velikosti výtahu. Ale my si dům stejně vzali na 10 let pod sebe. Udělali jsme si v něm kancelář, já se do jednoho z bytů nastěhoval, zbytek jsme začali nabízet dál a starat se o vše jako o vlastní.
U jednoho bytového domu dlouho nezůstalo, že?
V. Mejzlík: To máte pravdu. Na základě pilotního projektu jsme stejnou službu začali nabízet dalším klientům, kteří pronajímali jednotlivé byty, abychom zjistili, jak bude reagovat zase jiná kategorie majitelů. Hned v dalším roce se nám tak podařilo vše otestovat na 70 nebo 80 bytech. Tím už jsme se dostali do další roviny, vylepšili postupy i způsoby komunikace a mohli přijít s naší novinkou, zabalenou do produktu pod značkou GarantovanyNajem.cz, na trh v plné parádě.
Teď už nejste jediní, kdo garantované nájmy nabízí. Jak si vybrat pro spolupráci správnou agenturu?
T. Suchomel: Při výběru je nejdůležitější, aby byla na trhu dlouhodobě etablovaná, měla své stálé zázemí a jasně danou organizační strukturu. Prostě tým lidí s rozdělenými kompetencemi, aby mi například byt nepředával obchodník... Když jeden dělá všechno, nedělá nakonec pořádně nic, což ukazuje absenci systémů a postupů. A ke komplexní službě patří třeba i pravidelné kontroly nemovitostí, což řada firem nedělá, protože je to drahé. Jenže byt pak podle toho často vypadá tak, jako by se o něj roky nikdo nestaral.
Všechno něco stojí. Kolik si za svůj servis účtujete vy?
V. Mejzlík: Byty nabízíme za běžné tržní a zároveň férové ceny, nájemníci tedy neplatí nic navíc. A majitelé, kteří si vyberou plnohodnotnou službu, kdy se o nic nemusejí starat, dostávají z ceny pronájmu 80 procent. Ale musím podotknout, že v mnoha případech od nás mají ve finále vyšší nabídku, než za kolik byty nabízeli sami.
Kde všude je možné vaše garantované nájmy využít? A kolik bytů máte tímto způsobem aktuálně v péči?
T. Suchomel.: Fungujeme v Brně, Praze, Ostravě, Olomouci a jejich okolí do 30 kilometrů, kde v součtu pronajímáme nebo nabízíme kolem tisícovky bytů.
Realitám se věnujete už od roku 2007. Poskytuje v této oblasti stále i další služby?
T. Suchomel.: Ano, GarantovanyNajem.cz, což je námi používaný brand, dnes spadá do realitní skupiny nazvané VITOM realitní ekosystém. Jednotlivé realitní služby se v ní navzájem podporují a propojují. Dalšími součástmi jsou třeba ROI estate, realitní kancelář, která se mimo jiné věnuje investičním nemovitostem, nebo podcast Byt, či nebýt. Na příští rok pak plánujeme otevření realitního fondu.