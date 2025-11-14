S garantovanými nájmy odpadá většina starostí

  14:45
Brněnští podnikatelé Viktor Mejzlík a Tomáš Suchomel vybudovali skupinu nazvanou VITOM realitní ekosystém. Její součástí je i projekt GarantovanyNajem.cz

| foto: VITOM

5 fotografií

Na český trh s byty vnesli před 11 lety převratnou novinku – garantovaný nájem. Komplexní službu, která majitelům nemovitostí ubírá starosti i šetří čas a přináší komfort také nájemníkům.

„Do té doby existovaly pro vlastníky jen tři možnosti. Najít si nájemníka přímo, případně oslovit realitní kancelář, aby s hledáním pomohla, ale v obou případech se o všechno stejně starali sami. Nebo vsadit na správcovskou společnost, kterou typicky využívaly větší celky. Jenže i tady šla veškerá zodpovědnost pramenící ze smluv za majitelem. Až my jsme začali s něčím úplně novým a změnili způsob pronajímání bytů v Česku,“ říkají Viktor Mejzlík (na snímku vlevo) a Tomáš Suchomel, majitelé brněnské společnosti VITOM. Od té doby přestala klasická správa dávat smysl.

Jaké hlavní výhody z garantovaného nájmu plynou – ať už pro nájemníky, nebo vlastníky bytů či domů? A co se jeho zavedením na realitním trhu změnilo?
T. Suchomel: Oběma stranám nabízíme propracovanou službu, aby se samy nemusely starat prakticky o nic. Nájemník dostane byt v perfektním stavu, s maximálním servisem a podporou z naší strany. Majitel má zase dlouhodobou jistotu bez toho, aby musel ztrácet čas a řešit problémy a škody v bytě. Vlastníkům garantujeme, že platíme vždy. I když je byt prázdný nebo je v něm neplatič a vracíme jej nepoškozený. Výrazně jsme tím zvýšili důvěru majitelů nemovitostí k pronájmům. Častěji tak dávají k dispozici byty, které by jinak nechávali prázdné.

Vybavíte si ještě, jak se původní nápad zrodil?
V. Mejzlík: Svoji roli sehrála i náhoda. Tenkrát jsme si chtěli pronajmout celý bytový dům, kde jsme plánovali otevřít domov pro seniory. Majitel v něm kvůli tomu udělal stavební úpravy, jenže nakonec ze záměru sešlo kvůli velikosti výtahu. Ale my si dům stejně vzali na 10 let pod sebe. Udělali jsme si v něm kancelář, já se do jednoho z bytů nastěhoval, zbytek jsme začali nabízet dál a starat se o vše jako o vlastní.

U jednoho bytového domu dlouho nezůstalo, že?
V. Mejzlík: To máte pravdu. Na základě pilotního projektu jsme stejnou službu začali nabízet dalším klientům, kteří pronajímali jednotlivé byty, abychom zjistili, jak bude reagovat zase jiná kategorie majitelů. Hned v dalším roce se nám tak podařilo vše otestovat na 70 nebo 80 bytech. Tím už jsme se dostali do další roviny, vylepšili postupy i způsoby komunikace a mohli přijít s naší novinkou, zabalenou do produktu pod značkou GarantovanyNajem.cz, na trh v plné parádě.

Teď už nejste jediní, kdo garantované nájmy nabízí. Jak si vybrat pro spolupráci správnou agenturu?
T. Suchomel: Při výběru je nejdůležitější, aby byla na trhu dlouhodobě etablovaná, měla své stálé zázemí a jasně danou organizační strukturu. Prostě tým lidí s rozdělenými kompetencemi, aby mi například byt nepředával obchodník... Když jeden dělá všechno, nedělá nakonec pořádně nic, což ukazuje absenci systémů a postupů. A ke komplexní službě patří třeba i pravidelné kontroly nemovitostí, což řada firem nedělá, protože je to drahé. Jenže byt pak podle toho často vypadá tak, jako by se o něj roky nikdo nestaral.

Všechno něco stojí. Kolik si za svůj servis účtujete vy?
V. Mejzlík: Byty nabízíme za běžné tržní a zároveň férové ceny, nájemníci tedy neplatí nic navíc. A majitelé, kteří si vyberou plnohodnotnou službu, kdy se o nic nemusejí starat, dostávají z ceny pronájmu 80 procent. Ale musím podotknout, že v mnoha případech od nás mají ve finále vyšší nabídku, než za kolik byty nabízeli sami.

Kde všude je možné vaše garantované nájmy využít? A kolik bytů máte tímto způsobem aktuálně v péči?
T. Suchomel.: Fungujeme v Brně, Praze, Ostravě, Olomouci a jejich okolí do 30 kilometrů, kde v součtu pronajímáme nebo nabízíme kolem tisícovky bytů.

Realitám se věnujete už od roku 2007. Poskytuje v této oblasti stále i další služby?
T. Suchomel.: Ano, GarantovanyNajem.cz, což je námi používaný brand, dnes spadá do realitní skupiny nazvané VITOM realitní ekosystém. Jednotlivé realitní služby se v ní navzájem podporují a propojují. Dalšími součástmi jsou třeba ROI estate, realitní kancelář, která se mimo jiné věnuje investičním nemovitostem, nebo podcast Byt, či nebýt. Na příští rok pak plánujeme otevření realitního fondu.

Podcast byt či nebýt

