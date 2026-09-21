Sako Brno Solar míří k zániku, sloučí se s mateřskou firmou Sako Brno

Městská společnost Sako Brno Solar, která má na starost zřizování fotovoltaických elektráren na střechách městských budov, míří definitivně k zániku. Sloučí se s mateřskou společností Sako Brno. Brněnští radní na svém posledním zasedání udělili koncernový pokyn, který ukládá provést fúzi a fotovoltaiky zřizovat přímo prostřednictvím Sako Brno, řekl ČTK mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Městská společnost se dlouhodobě potýká s problémy.
Předchozí souhlas s udělením koncernového pokynu vyslovilo zastupitelstvo na doporučení rady minulý týden. "Dle rozhodnutí města coby našeho vlastníka zahájíme kroky k naplnění koncernového pokynu týkajícího se sloučení se Sako Brno Solar. Dle plánu má být do konce roku hotovo 57 elektráren o celkovém výkonu 2,5 MWp, které se dokončí buď pod hlavičkou Solaru nebo již Sako Brno. Tuto volbu a přesný časový harmonogram učiníme podle doporučení daňových a účetních poradců," řekl ČTK mluvčí Sako Brno Michal Kačírek.
Instalace prvních solárních panelů na městské domy začala v Brně koncem roku 2021. V lednu 2022 vznikla společnost Sako Brno Solar, která dostala zřizování fotovoltaických elektráren na starost. Původně bylo v plánu osadit do pěti let solárními panely 650 střech. V květnu 2024 zastupitelé schválili nižší výkon elektrárny, a to 12 MWp (megawatt-peak) místo plánovaných 40 MWp. Ne každá střecha se totiž ukázala jako vhodná.
Začátkem března zastupitelé za ANO uvedli, že společnost Sako Brno Solar dlouhodobě nefunguje ideálně. Hnutí mělo firmu na starosti do svého odchodu z koalice koncem loňského roku. Také předseda představenstva a náměstek primátorky René Černý (Nezávislý, dříve ANO) tehdy připustil, že projekt provází problémy. Není však podle něj v katastrofálním stavu. "Spíše bych řekl, že ten projekt má jakési zpoždění, ale smysl má," řekl v květnu Černý.
"Projekt bude realizovat přímo Sako Brno s využitím svých kapacit," řekl ČTK už dříve Poňuchálek. Uvedl, že nyní je nainstalováno a připojeno do distribuční sítě 52 elektráren. "Z toho 15 je v provozu na základě licence Energetického regulačního úřadu, o výkonu 362,75 kWp. U ostatních jsou žádosti o licenci podané nebo se připravují. Dalších pět elektráren je dokončeno a čeká na připojení," uvedl Poňuchálek.