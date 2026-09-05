Salmové z 18. století se dnes vrátili na zámek v Rájci v divadelních prohlídkách

Postavy Karla Josefa ze Salm-Reifferscheidtu a jeho manželky Marie Františky z Auerspergu se dnes vrátily na zámek v Rájci nad Svitavou na Blanensku. Scénář pro divadelní prohlídky, na nichž se spolu se správou zámku podílela společnost Šáruš History Fashion, vytvořila na základě historických pramenů kastelánka Zdeňka Kalová.
"Nechceme návštěvníkům historii pouze vyprávět. Chceme, aby ji prožili. Každá scéna vychází z reálných událostí a umožňuje nahlédnout do života lidí, kteří zanechali v dějinách Rájce výraznou stopu,“ říká Šárka Tóthová, vedoucí společnosti Šáruš History Fashion.
Společnost, která vlastní na 130 historických kostýmů z období rokoka, některé kostýmy pro divadelní prohlídky přizpůsobila. Prohlídky byly dnes součástí hlavní prohlídkové trasy zámku zahrnující reprezentační prostory.
"Karel Josef byl naprosto úžasný pán s velmi zajímavým životem. Dožil se ve své době mimořádných 89 let a působil nejen na dvoře Marie Terezie, ale také na dvorech císařů Josefa II. a Leopolda II. Založil naše zámecké sbírky, zámeckou knihovnu a byl také zakladatelem první zednářské lóže na Moravě, kterou založil v Brně," přiblížila Kalová.
Tři divadelní vystoupení se zaměřují na vztah Karla Josefa s jeho manželkou Marií Františkou. Odehrávala se v místnostech, kde mohou návštěvníci vidět portréty těchto osobností.
Dnešní divadelní prohlídky byly poslední letošní, správa zámku zvažuje, že je do programu vrátí i v dalších letech.