Střechou prší, statika je narušená. Mlýn chátrá kvůli stále nedořešené restituci

Marek Osouch
  15:02aktualizováno  15:02
Poblíž hlavního železničního koridoru z Brna na Prahu stojí v Blansku budova mlýna. Ta už je řadu let v neutěšeném stavu, protože se stále řeší, kdo je jejím právoplatným majitelem, a tak do ní nikdo neinvestuje. Rod Salmů, kterému mlýn historicky patřil, se u soudů snaží domoci jeho návratu v restituci, dosud však marně.
Salmův mlýn v Blansku je ve špatném stavu. | foto: Město Blansko

Soudní spory podle mluvčí blanenské radnice Pavly Komárkové stále běží, ale proti minulosti došlo ke změně. „Už neplatí blokace Pozemkového úřadu pro nakládání s majetky postiženými restitucemi,“ uvedla s tím, že prvoinstanční soud rozhodl o nevydání mlýna, řeší se však odvolání.

Radnice proto začala řešit opravu tohoto historického objektu, který sice není oficiální památkou, podle některých politiků by však byla škoda, pokud by o něj Blansko nenávratně přišlo.

„Zahájili jsme první fáze sanace. Okolní vegetace již byla odstraněna, dešťové svody jsou umístěné do bezpečnější vzdálenosti,“ sdělil blanenský místostarosta Ivo Stejskal (Volba pro Blansko). Voda totiž částečně zatékala pod základy a mohla narušovat statiku.

Jestli se budova mlýna nehýbe, teď po několik týdnů až měsíců budou sledovat experti pomocí speciálních sádrových terčíků umístěných přímo na zdech. „Jsou tam praskliny přes jeden centimetr napříč podlažími,“ zmínil radní Jan Došek (Fórum Blansko). Až bude jasněji, v jakém stavu mlýn je, budou následovat další kroky.

Proto zatím radnice nepřistoupí k opravě děravé střechy s dalšími nezbytnými pracemi vyčíslenými na 4,5 milionu korun. Navíc není jasné, zda by vůbec bylo kvůli statice bezpečné se po střeše pohybovat. „Je tam skrz prkna vidět na oblohu,“ popsal tristní stav opoziční zastupitel Zbyněk Pokorný (Piráti), který inicioval záchranu Salmova mlýna.

Může hrozit i demolice

Dosavadní plánované náklady se mohou ještě navýšit, záležet bude na diagnostice. Není vyloučené, že na radnici v Blansku nakonec dospějí k tomu, že se bude muset budova zbořit, protože už není co zachraňovat. Podle Pokorného by však mělo jít až o úplně poslední variantu. „Opravovat se dá postupně,“ nabízí řešení. Každopádně ani on, ani radnice zatím nemají nápad, jak by šlo mlýn využít.

Teoreticky ještě může budova připadnout rodu Salmů, pokud soudy dospějí k opačnému závěru než dosud.

Důvodem zabavení byl fakt, že Hugo Salm se za druhé světové války přihlásil k německému občanství. Podle rodiny to však udělal pod nátlakem. Okresní národní výbor v Boskovicích v roce 1946 vydal prozatímní osvědčení o Salmově československém občanství. Definitivně však občanství vyřešeno nebylo, protože Salm zemřel.

Ministerstvo vnitra v roce 2002 a poté znovu v roce 2006 osvědčení zpětně odebralo a restituce se tak zastavily. Podle soudních rozhodnutí se neprokázalo, že by se Salm aktivně účastnil boje za osvobození nebo že by trpěl pod nacistickým terorem. Salmové v soudních restitučních sporech pokračují, dodnes nejsou dořešené.

