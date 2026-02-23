Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta

„V celé České republice jsou oficiálně jen dva testovací samořiditelné vozy Tesla (FSD), jeden je v Praze a druhý kde jinde než u nás v Židenicích,“ prozradil starosta Petr Kunc (nez.) na síti X.
V Židenicích totiž sídlí prodejna Tesly, která uspořádala vyjížďku tímto speciálním vozem pro veřejnost. „Bylo to hned obsazené, ale naštěstí mám kamaráda, který vlastní hned dvě Tesly a zabookoval termín,“ přibližuje Kunc pro iDNES.cz.
Při zhruba hodinové testovací jízdě plnil roli spolujezdce. Jeho kamarád prováděl dozor za volantem, kterého se sice nedotýkal, ale byl připraven zasáhnout, kdyby se něco zvrtlo. Podle Kuncových slov však až na jednu výjimku žádný problém nenastal.
„Schválně jsem vybral komplikovanou trasu, abych zjistil, jak si auto poradí s objížďkami, zúženími nebo protijedoucími vozy. A perfektně zvládlo všechny situace. V jedné ulici dokonce nečekaně vběhl do vozovky chodec, ale auto naprosto plynule a bezpečně reagovalo. Jedinou chybu udělalo, když v křižovatce zastavilo u stopky, která patřila k jinému rameni křižovatky,“ odhaluje Kunc.
Ten se označuje za fandu elektromobility, ovšem nikoliv přímo značky Tesla. „Ale musím říct, že pokrok je v tomto směru neuvěřitelný,“ vychvaluje. „Myslím, že je to jako dělané pro budoucí taxíky ve městě nebo nějaké dálkové trasy. Může to výrazně přispět k větší bezpečnosti, protože takové auto neustále všechno v provozu hlídá a vyhodnocuje.“
Židenického starostu překvapil ještě jeden aspekt. „Myslel jsem, že musíte mít speciální samořiditelné auto, ale vlastně je to jen softwarový balíček, který stojí 200 tisíc korun a lze jej zprovoznit na více modelech Tesly. Jednodušší balíček dokonce stojí 100 tisíc,“ popisuje Kunc.
Připomíná však, že v Evropské unii není tento typ autonomního řízení povolen, za volantem tak stále musí sedět „kontrola“.