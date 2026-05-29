Samosběr jahod začíná, kvůli mrazům a suchu je ale letos ovoce méně a podražilo

Karolína Kučerová
  10:52aktualizováno  10:52
Zajet si na pole či do sadu a tam si sám vybrat a sesbírat jahody je pro mnoho lidí spojení užitečného s příjemným – ovoce totiž vyjde levněji než v supermarketech a navíc je to svým způsobem i zážitek. Není proto divu, že se zemědělci na jižní Moravě, kteří tuto možnost nabízejí, setkávají s obrovským zájmem lidí. Řada z nich už v tomto týdnu odstartovala sezonu, jiní to plánují v následujících dnech.

Letos však musejí zákazníci počítat s tím, že plodů a termínů sběru bude kvůli nepříznivému počasí v uplynulých měsících u některých pěstitelů méně.

Velkou část úrody totiž poškodily jarní mrazy a nepomohlo ani následné dlouhodobé sucho. Například v Moravském Žižkově na Břeclavsku, kam trhači letos poprvé vyrazili už ve středu, zmrzla v dubnu zhruba polovina jahod.

„Zájem první den byl od lidí skvělý, ale bohužel jim nemůžeme letos nabídnout takovou kvalitu, na kterou jsou tu zvyklí. A bude i méně termínů sběrů, protože je zkrátka i méně jahod,“ avizuje Leoš Buzrla, jenž samosběr ve svém ovocnářství pořádá už 30 let. Letos i zvýšil cenu, a to o 10 korun na 90 korun za kilogram jahod.

Ovoce promrzlo

Kromě toho pěstuje i jiné druhy ovoce, tam ale nastala situace podobná jako u jahod. „U broskví zmrzlo asi 50 procent květů, ale u některých odrůd to bylo klidně i 70 až 80,“ dodává Buzrla.

Stejné zprávy hlásí i jiní zemědělci. Zatímco předchozí roky si mohli lidé do Domácího dvora v Krumvíři na Břeclavsku přijít natrhat třešně, višně, meruňky, broskve, švestky nebo i lískové či vlašské ořechy, letos bude tento sad fungovat v omezeném režimu.

Samosběr jahod je možný třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. (27. května 2026)
Jahody lidé sbírají například na poli za Velkými Bílovicemi na Břeclavsku směrem na Velké Pavlovice. Termíny oznamují na Facebooku Jahody Velké Bílovice. (27. května 2026)
15 fotografií

„Téměř všechno ovoce promrzlo úplně, stoprocentní to bylo u meruněk, broskví a třešní, takže tam žádný samosběr bohužel pořádat nebudeme. Nejlépe se udržely lískové oříšky a pak švestky, které promrzly asi z třetiny. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ avizuje majitel sadu s asi 750 stromy Jakub Šebesta s tím, že možnost si alespoň tyto plodiny natrhat budou mít lidé přibližně ke konci srpna.

Ačkoliv se zmrznutím broskví a meruněk už zkušenosti má, u třešní se mu to stalo letos poprvé. To ho ale neodrazuje. „Jedním špatným rokem to nevzdávám. Momentálně zkouším přípravek od jedné mladé skupiny vědců z Brna, který by měl pomoci chránit květy před mrazem. Už s tím nějaké dobré zkušenosti mám, takže věřím, že to do budoucna bude účinná prevence,“ přemítá.

Mrazy zasáhly také borůvky. „Naštěstí ale dopadly výrazně lépe než naše brambory, takže úrodu hodnotíme zatím jako poměrně dobrou. Asi bude lehce nižší, ale pořád podobná jako loni. Vše bude záležet na dalším průběhu počasí,“ říká Josef Fabičovic z Ivaně na Břeclavsku.

První samosběr borůvek by na jejich farmě mohl začít v polovině června, termín a cenu upřesní na sociálních sítích. „O případné úpravě ceny zatím není definitivně rozhodnuto. Pokud ke změně dojde, budeme se snažit, aby byla co nejmenší a odpovídala aktuálním nákladům na pěstování,“ dodává.

Letošní problémy s počasím však nejsou výjimečné, pěstitelé se s nimi potýkají už mnoho let. „Zažíváme to asi třetí rok v kuse. Letos nám zmrzla zhruba třetina jahod, a to i přesto, že jsme je zakryli netkanou textilií. A sucho, co následovalo, bylo snad největší za 40 let, co jahody pěstujeme,“ popisuje úskalí provozovatel Ondřej Dostál z jahodáren v Podolí u Brna s tím, že kvůli tomu nelze očekávat pravidelnou otevírací dobu, protože bude nutné čekat na dozrávání. Začátek však očekává v příštím týdnu.

Situace se vždy ale liší farmu od farmy. Třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku letos žádné větší problémy nezaznamenali a úroda dokonce vypadá lépe než minulý rok, kdy jim pomrzlo asi 40 procent všech jahod. V obou případech ale také došlo na zdražování – v Podolí lidé koupí kilo jahod za 99 korun, ve Velkých Bílovicích za 90 korun.

Oblíbený je i česnek

A odlišná situace na různých farmách platí i pro zeleninu, jejíž samosběry začínají být také populární. Nejoblíbenější plodinou je v tomto případě česnek. Na jižní Moravě si jej mohou lidé přijít posbírat na řadě míst, na hezkou úrodu letos lákají třeba farma Kala v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku, která patří mezi průkopníky tohoto typu samosběru v republice.

„Sezonu máme naplánovanou od 27. června do 12. července. Sucho sice bylo, ale na úrodě se to nijak nepodepsalo a česneky vypadají dobře,“ chválí si majitelé. Kilo lidé pořídí za 89 korun.

Zato na farmě Holakovských ve Vlkoši na Hodonínsku zatím vůbec nevědí, jak to bude. Samosběr uspořádat chtějí, ale odvíjet se to bude od úrody, se kterou je to podle majitelů kvůli suchu a malému množství srážek zatím na hraně. Informace o tom, zda a případně kdy samosběr bude, mohou lidé očekávat začátkem července.

I přes všechny problémy si ale většina zemědělců formu samosběrů chválí a plánují s nimi pokračovat i do budoucna.

  • Ovocnářství Buzrla: samosběr v Moravském Žižkově na Břeclavsku už začal, další termíny oznámí na Facebooku, cena: 90 Kč/kg
  • Jahodárny Brno: v Podolí na Brněnsku začnou mezi 1. až 3. červnem, termín upřesní v neděli na svých webových stránkách, cena: 99 Kč/kg
  • Zelenina Kratochvílovi: na farmě v Kupařovicích na Brněnsku už sbírají, otevřeno bude v sobotu, cena: 90 Kč/kg
  • Jahody Velké Bílovice: na poli za Velkými Bílovicemi na Břeclavsku směrem na Velké Pavlovice se v pátek sbírá do 17.30, další termíny oznámí na Facebooku, cena: 90 Kč/kg
  • Jahodárna Chválkovice: na konci obce směrem na Ivanovice na Hané na Vyškovsku začne samosběr začátkem června, termín a cenu najdou lidé na webových stránkách
  • Jahody Šakvice: otevřou v pátek, cena: 90 Kč/kg
  • Jahody Štefan Turoň: v Božicích na Znojemsku sbírají v pátek, další termín je v sobotu, cena: 90 Kč/kg
  • Zelenina Kovář: termín samosběru v Kuchařovicích na Znojemsku oznámí na Facebooku, cena: 90 Kč/kg
  • Farma Chrástovi: v Nových Bránicích na Brněnsku sbírají v sobotu, cena: 90 Kč/kg
  • Farma Šeda: termín v Maršově na Brněnsku oznámí na Facebooku, první dny nutné objednání přes SMS na čísle 733 722 450
  • Zahradnictví Ferby: v Pasohlávkách na Brněnsku je nutné se na sběr jahod nahlásit předem na čísle 722 928 082, cena: 90 Kč/kg
  • ZEAS Lysice: od 4. června lze domluvit samosběr na Blanensku na čísle 733 536 751, bude vždy ve středu a sobotu
