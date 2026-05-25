Sanatorium Pálava pokračuje v náboru zaměstnanců, dělníci instalují technologie

V Sanatoriu Pálava pokračuje nábor zaměstnanců. V první fázi provozu se počítá se 130 zaměstnanci, obsazeno je nyní asi 115 pozic, řekla ČTK mluvčí Jihomoravské zdravotní Silvie Fialová. Práce pokračují také na vybavování jednotlivých pracovišť, dělníci instalují technologie. Sanatorium se má otevřít ve druhé polovině roku a už nyní eviduje velký zájem o péči, uvedla Fialová. Do konce května by měla být budova zkolaudovaná, v červnu by mohlo sanatorium získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
V sanatoriu budou pracovat lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí psychologové či logopedi, všeobecné a praktické sestry nebo nelékařské profese, například nutriční terapeuti. Nejnáročnější je podle Fialové obsadit lékařské profese. Budoucí zaměstnance se sanatorium snaží nalákat na různé benefity, nabízí jim například podporu dalšího vzdělávání nebo příspěvek na mobilitu.
"Dokončujeme také výběrová řízení a uzavíráme smlouvy na dodávky zdravotnického vybavení a moderních rehabilitačních technologií. Součástí budou například robotické systémy pro rehabilitaci rukou i nohou, technologie pro nácvik chůze nebo časnou mobilizaci pacientů," vyjmenovala Fialová. V budoucnu by možnosti rehabilitace mohla rozšířit virtuální realita.
Už nyní sanatorium eviduje podle Fialové velký zájem veřejnosti i odborníků o péči. Aby mohlo zařízení začít registrovat pacienty, musí však získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb. "Pacienti budou následně přijímáni standardní cestou na základě návrhu na léčebně rehabilitační péči schváleného zdravotní pojišťovnou. Přesný systém přijímání pacientů budeme zveřejňovat postupně s blížícím se zahájením provozu na webových stránkách sanatoria," doplnila Fialová.
Pro léčbu pacientů bude sanatorium využívat silně mineralizovanou termální vodu, která vystupuje na povrch z hloubky 1455 metrů a i přes dlouhou cestu si zachovává teplotu kolem 40 stupňů Celsia. Kombinace přirozeného tepla a vysoké koncentrace účinných látek vytváří ideální podmínky pro moderní balneoterapii. Poslouží především pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně náročných stavů po úrazech či operacích páteře, míchy a mozku.
Provozovatelem odborného rehabilitačního ústavu se 160 lůžky, jehož stavba vyšla na 693 milionů korun bez DPH, je Jihomoravská zdravotní. Sanatorium, jehož stavba začala před dvěma lety, mělo být součástí většího lázeňského areálu. V sousedství měla stavět lázně čínská společnost RiseSun, podle smlouvy s krajem měly být hotové příští rok. Zatím se ale nestaví.