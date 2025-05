Saunový maraton: Aqualand Moravia chystá den plný voňavých ceremoniálů

Jak název napovídá, tentokrát budou tématem bylinky, jejich vůně budou provázat saunový zážitek. Start saunového maratonu je ve 13:00 hodin a na událost není potřeba speciální vstupenka – stačí dorazit do Aqualandu Moravia, který má hned dvě wellness patra.

„Na květnový saunový den není potřeba speciální vstupné, stačí vyrazit do aquaparku a v jeho wellness části startuje program od jedné hodiny odpoledne. Připraveno je celkem 12 saunových ceremoniálů, které spojuje vůně bylinek,“ prozrazuje plán na sobotu marketingový manažer Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda.

Návštěvníci se mohou během tohoto dne těšit na saunové ceremoniály například s vůní levandule, heřmánku či lesa. Chybět nebude hudba a saunový mistr, který hosty v saunách ceremoniálem provede. Těšit se lze i na speciální očistný ceremoniál. A také na metličkování, které do sauny přinese nejen vůni přírody, ale také její dotek. Jde o tradiční saunovou proceduru, která umí prohřát tělo, ale také jej o kus víc zregenerovat, zrelaxovat a detoxikovat. Samotné aroma z větví je už jen příjemným bonusem.

První saunový ceremoniál startuje ve 13:00, poslední připadá na 20:00 hodin. Saunový den tak lze hravě spojit i s návštěvou aquaparku. Lidé si mohou pořídit vstupenku do obou částí a podle pokynů procházet, nebo jen do jedné z nich. Vstupné na saunový den vyjde na 649 korun bez možnosti průchodu do aquaparku. Pokud by návštěvník chtěl trávit celý den v obou částech, tedy, jak v aquaparku, tak ve wellness, vstupné je na e-shopu k dispozici od 899 korun.