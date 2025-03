Školní lesní podnik Křtiny zve na sázení vánočních jedliček

Společné sázení vánočních jedliček proběhne v sobotu 15. března v čase 9.30 až 12.00. Lidé mohou přicházet průběžně. „Jedle bělokoré budeme sázet v blízkosti křtinského arboreta podél lesní cesty Schindlerova, která vede k Schindlerovým nádržím a ke stejnojmenné studánce. Podél této cesty roste poměrně čistá bučina, takže chceme porost doplnit o jehličnany, protože nám jde o pěstování pestrých lesů. Jedle bělokorá je pro tento záměr vhodná,“ vysvětlila správkyně arboret Petra Packová.

Majitelé jedliček budou na místě vybaveni potřebným nářadím i informacemi od přítomných lesníků, jak jedličku správně zasadit, aby se ujala a zdárně rostla. „Důležité je dostat se přímo na surovou hlínu, to znamená, abychom jedličku nesázeli do hrabanky nebo do travnatého porostu. Chce to opravdu prokopat jamku na velikost balu květináče, ze kterého jedličku vyjmeme. A co je úplně nejdůležitější, po vysazení prostor kolem jedličky řádně udusat, aby došlo ke kontaktu kořenů s půdou a ty tak získaly přístup k nezbytné vodě z okolí,“ popsala postup vysazování Packová.

Pokud se někomu jedličku nepodařilo po vánočních svátcích udržet v dobré kondici, může se přesto do akce zapojit. Pro tento případ budou na místě připraveny náhradní sazenice. Na předvánoční trh z lesních školek putovalo 825 kusů stromků v květináči.

Organizátoři pro všechny zúčastněné připravili doprovodný program v Arboretu Křtiny. „Požádali jsme kolegu z Agentury ochrany přírody a krajiny Antonína Krásu, zda by se ujal přednášky o obojživelnících, protože v té době se už žáby probouzí a snaží se překonat silnici na cestě z lesa do rybníka v arboretu. Na přednášce nebudou chybět ani živé exempláře žab. Počítám, že uvidíme skokana, ropuchu a možná i čolka. Kolega bude v arboretu od deseti do dvanácti hodin, takže je možné se připojit průběžně,“ upřesnila správkyně arboret.

Na zájemce čeká v křtinském arboretu i jedna novinka předznamenávající příchod jara, plocha plná bledulí. „Komu to čas dovolí, může se vydat do bledulového údolíčka, které se rozkládá v arboretu podél potoka a které jsme objevili tak trochu náhodou. Zjistili jsme, že bledule podrůstají pod hustým křovím vrb, které se v místě nachází. Rozhodli jsme se celé údolíčko až k rybníku vyčistit a bledulím tak dát prostor,“ představila nové zákoutí Packová.

K Arboretu Křtiny je možno se dostat autobusem číslo 201, zastávka Křtiny, hájovna Na lukách. Počet parkovacích míst pro osobní dopravu je v místě omezený.