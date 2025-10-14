Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

Marek Osouch
  15:22aktualizováno  15:22
V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co šestici sběrných dvorů letos na základě anonymního oznámení navštívili. Pracovníci zde nemají k dispozici tekoucí vodu, a tedy ani splachovací záchody.

Jako zázemí slouží pouze obyčejná buňka, tekoucí vodu by tu člověk hledal marně. Ta pitná se musí dovážet v barelech, vymoženost jako splachovací záchod je tak vyloučená. Místo něj slouží mobilní WC.

V takových podmínkách musejí každý den pracovat lidé v brněnských sběrných dvorech, kteří přitom nakládají s odpady, někdy i těmi nebezpečnými.

Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v nevyhovujících podmínkách. Nemají k dispozici tekoucí vodu a musí chodit na mobilní WC. Brno v úterý 14. října 2025 vyčlenilo 10 milionů korun na nápravu situace.
Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v nevyhovujících podmínkách. Nemají k dispozici tekoucí vodu a musí chodit na mobilní WC. Brno v úterý 14. října 2025 vyčlenilo 10 milionů korun na nápravu situace.
Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v nevyhovujících podmínkách. Nemají k dispozici tekoucí vodu a musí chodit na mobilní WC. Brno v úterý 14. října 2025 vyčlenilo 10 milionů korun na nápravu situace.
Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v nevyhovujících podmínkách. Nemají k dispozici tekoucí vodu a musí chodit na mobilní WC. Brno v úterý 14. října 2025 vyčlenilo 10 milionů korun na nápravu situace.
9 fotografií

Podle hygieniků takový stav odporuje normám a nařízením, která stanovují podmínky ochrany zdraví při práci. „Paní, která tady byla, řekla, že se velmi dlouho na stálém pracovišti nesetkala se suchým záchodem,“ popsal redakci iDNES.cz pracovník jednoho z brněnských sběrných středisek.

I jemu podmínky, v jakých musí denně pracovat, vadí. Navíc upozornil, že se nedaleko odsud nedávno kopal vodovod, takže bylo možné přivést přípojku, což se však nestalo. Teď ovšem nezbude Brnu a jeho městské firmě Sako nic jiného, než ji stejně vybudovat.

Skládky zavírají, odpad zůstává. Obce tak musí víc třídit a spoléhat na spalovnu

Krajská hygienická stanice totiž mimo jiné trvá na tom, že je nutné vybavit takové pracoviště tekoucí pitnou vodou, a to i teplou. Požaduje také splachovací toaletu. „Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci,“ uvedla ve zprávě Barbara Gazdíková z hygienické stanice.

Deset milionů na zlepšení

Současný neutěšený stav dvorů, kam lidé odvážejí odpad, je podle magistrátu způsoben tím, jak a kde v 90. letech vzniky. „Zejména pak dlouhodobě nedostačujícími financemi na jejich opravy,“ stojí v důvodové zprávě materiálu, který v úterý projednávali brněnští zastupitelé.

Po kontrole hygieniků, která do městských středisek dorazila na základě anonymního oznámení, nicméně Brno v úterý najednou schválilo přes 10 milionů korun na vyřešení problémů. Hygienici totiž chtějí do konce roku vědět, co město dělá pro nápravu protiprávního stavu.

„Já jsem se to dozvěděl v polovině letošního roku, od té doby se tím intenzivně zabývám. Předtím jsem neměl informace o tom, že by někde docházelo k nedodržování předpisů,“ hájil se náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL), pod nějž tato problematika spadá.

Odtrhněte víčko od jogurtu, kelímky nevyplachujte, nabádá odpadová firma

Podle něj bude snaha vyřešit nedostatky u šesti nevyhovujících sběrných dvorů co nejdříve, a to v příštím, potažmo přespříštím roce. „Modernizace dalších, u nichž takto akutní problémy nejsou, pak záleží na finančních možnostech,“ dodal Chvátal.

Podle mluvčího společnosti Sako Brno Michala Kačírka mají ostatní střediska v současnosti odpovídající hygienické i technické zázemí. Na dotaz iDNES.cz, proč musejí zaměstnanci v šesti sběrných dvorech řadu let pracovat ve špatných hygienických podmínkách, přímo neodpověděl. Jen stručně sdělil, že peníze půjdou „na zvýšení uživatelského komfortu obsluhy středisek“.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Šumperk hostí výstavu ČTK Válečné okamžiky, je na Hlavní třídě

Snímky z druhé světové války, ale i z dalších konfliktů z posledních 80 let jsou ode dneška na Hlavní třídě v Šumperku - hostí výstavu České tiskové kanceláře...

14. října 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co...

14. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Vrhl se na souseda s dýkou v ruce, viní pražského advokáta. Bránil jsem se, tvrdí

Advokát Tomáš Matoušek čelí obžalobě z toho, že se u Prahy snažil ubodat dýkou jiného muže kvůli sousedským sporům. Právník v úterý u soudu popřel vinu a své počínání označil za nutnou obranu. Soused...

14. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Sebepoškozování, úzkosti, deprese. Studentka natočila film, který šokuje školy i rodiče

Někdy stačí jeden nápad, který může změnit životy. Studentka Dominika Olivová vytvořila projekt Naděje – film a vzdělávací program, který pomáhá otevřít téma duševního zdraví mezi mladými lidmi....

14. října 2025  15:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

18. narozeniny Palladia: oslava příběhů a stylu v srdci Prahy

14. října 2025  15:17

Výstava ukazuje britskou podporu brněnské podzemní univerzity v 80. letech

Činnost brněnské podzemní univerzity v 80. letech minulého století mapuje nová výstava Moravského zemského muzea. Ukazuje hlavně podporu, kterou bytovým...

14. října 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

ÚOHS předběžně zakázal ministerstvu obrany podepsat smlouvu na slovenskou munici

Ministerstvo obrany postupovalo nezákonně, když chtělo rámcovou smlouvu na dodávky munice ráže 30, 120 a 155 milimetrů od skupiny ZVS Holding z Dubnice nad...

14. října 2025  13:39,  aktualizováno  13:56

Série nehod u Paskova na Frýdecko-Místecku zablokovala silnici, tři lidé zraněni

Tři lidé se dnes zranili při sérii nehod na silnici I/56 nedaleko Paskova na Frýdecko-Místecku. Frekventovaná silnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem byla více...

14. října 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Osmdesátiletého bývalého vychovatele soudí za šikanu svědků Jehovových ve věznici

Okresní soud v Trutnově začal projednávat obžalobu proti bývalému příslušníkovi Sboru nápravné výchovy Bohuslavu Kožíškovi. Podle spisu v káznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako...

14. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025  8:02,  aktualizováno  15:10

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice...

14. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Při zadržení hledaných mužů našla policie na Žďársku varnu drog

Při zadržení dvou celostátně hledaných mužů našla policie začátkem října ve Svařenově na Žďársku pervitin a varnu drog. Oba muži skončili ve věznici kvůli...

14. října 2025  13:19,  aktualizováno  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.