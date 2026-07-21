Schorm: Lázně nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky

Lázně podle zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Víta Alexandra Schorma nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Asistenční pes není domácí mazlíček a pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na webu. Schorm se zabýval konkrétním případem. Lázně přislíbily změnu.
Pacientka s asistenčním psem zaplatila v nejmenovaných lázních 14.000 korun za jeho pobyt. Přestože doložila, že psa kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje, peníze zpět nedostala. Navíc se se psem mohla pohybovat v lázeňské budově jen mezi pokojem a východem z budovy. Předčasně proto ukončila pobyt.
Schorm upozornil, že asistenční pes není domácí mazlíček. "Lidé, kteří asistenčního psa potřebují kvůli svému zdravotnímu stavu, nesmějí být při poskytování zdravotní péče znevýhodněni. Ochrana zdraví ostatních pacientů je důležitá, ale zařízení by měla hledat taková řešení, která umožní využívat služby i lidem s asistenčními psy," uvedl Schorm.
Pacientka si před nástupem do lázní přitom ověřovala, zda může přijet s asistenčním psem. Po příjezdu však musela zaplatit poplatek za jeho pobyt. Ani poté, co předložila doklady o výcviku psa a lékařská potvrzení, jí lázně peníze nevrátily. Současně jí dovolily pohybovat se se psem pouze po nejkratší trase z pokoje ven z budovy. Pes nesměl na procedury ani do jídelny.
Schorm uznal, že lázně musí chránit zdraví ostatních pacientů a dodržovat hygienická pravidla. Podle něj ale nelze uplatňovat téměř úplný zákaz pohybu asistenčních psů po areálu. Existují podle něj i jiná řešení, například upravit organizaci provozu nebo vyhradit vhodná místa, aby byla chráněná práva všech ostatních pacientů.
Doporučil proto lázním jednat s pacientkou o smírném vyřešení sporu. Lázně podle kanceláře ombudsmana přislíbily peníze pacientce vrátit a přijmout jasná a veřejně dostupná pravidla pro pobyt pacientů s asistenčními psy. Ta by měla vycházet ze skutečných potřeb lidí se zdravotním postižením.