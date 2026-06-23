Schorm varuje před třemi neregistrovanými domovy pro seniory, ohrožují klienty

Zástupce ombudsmanky Vít Alexander Schorm varuje před dalšími třemi neregistrovanými službami především pro seniory, jsou v jihomoravských Mutěnicích, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Péče, kterou tam zaznamenal, podle něj klienty ohrožuje. Lidé by těmto zařízením své blízké podle Schorma neměli svěřovat. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na webu. O obdobných zařízeních ombudsman informoval i dříve. Bez registrace chybí garance odbornosti pečujících, což může mít negativní dopad na zdraví ubytovaných seniorů.
Zařízení v Mutěnicích a Svitavách pochybení odmítá, vyjádření českobudějovického ČTK zjišťuje.
V době návštěvy týmu zástupce ombudsmana poskytovatelé riskantně nakládali s léky, nedostatečně dbali na soukromí klientů i na zajištění jejich výživových potřeb. Přestože pečovali také o lidi se sníženou pohyblivostí, ve dvou z těchto zařízení nebyly prostory zcela bezbariérové.
V mutěnickém zařízení v ulici Za Benzinkou například používají lék Haloperidol-Richter ovlivňující psychické funkce. Ten je přitom vázán lékařským předpisem a měl by vždy náležet konkrétnímu člověku. "Laičtí pečující v mutěnickém zařízení opakovaně podávali psychofarmaka, aby utlumili projevy klientů. O jejich použití někdy rozhodovali sami, lék navíc mohli dostat i klienti, kterým ho nepředepsal lékař. Takový postup je naprosto nepřijatelný," uvedl Schorm.
Znepokojující je podle něj i skutečnost, že o klienty pečuje jako lékař provozovatel, který není oprávněn vykonávat lékařské povolání. Česká lékařská komora ho podle Kanceláře ombudsmana vyloučila ze svých řad. "Věc souvisí s tím, že oproti jiným máme nadstandardní péči, jako lékař se starám o lidi, máme zde dále zdravotní sestru a kvalifikované pečovatelky. Rodinné domy poskytující bydlení a péči seniorům nevznikají náhodou. Vznikají proto, že stát dlouhodobě nedokáže zajistit dostatek míst pro stárnoucí populaci, nejde tedy o obcházení systému, ale naplňování nezbytné potřeby," napsal ČTK vedoucí zařízení Pavel Něnička.
Největší z trojice zařízení, o nichž píše zástupce ombudsmanky, je Hotel Schindlerův Háj ve Svitavách. Prostředí služby hodnotil Schorm jako velmi neutěšené. Deky klientů byly propálené od cigaret. Nábytek pokrývaly skvrny – možná od moči, jak naznačil jeden z pečujících. Stěny v přízemí se vlivem vlhkosti loupaly. Část toalet byla velmi zanesená. Určité části budovy prostupoval silný zápach. Zařízení nesplňovalo ani požární předpisy.
"Byli jsme svědky toho, že lidé, kteří měli potíže s polykáním, dostali k obědu francouzské brambory rozmixované dohromady s čočkovou polévkou. Tento oběd obdrželi v plastové lahvi Rajec se savičkou,“ uvedl Schorm.
Provozovatel Hotelu Schindlerův Háj Leoš Mikulecký výhrady odmítá. "Máme status ubytovny, kolaudace proběhla ze strany stavebního odboru i hasičů. Během kontroly byly zjištěny nějaké nedostatky, věci byly odstraněny a všechno se napravilo. Dochází sem kontrolní orgány a dělají kontroly, jsme pod drobnohledem," řekl ČTK Mikulecký. Podle něj je kritika stravování klientů zavádějící.
Jako rizikové posoudil zástupce ombudsmana i zařízení v Českých Budějovicích sídlící v ulici K Rybníku, kterému zároveň vytýkal například i nedostatečný respekt k soukromí klientů. "Klienti neměli možnost zamknout se v koupelně. Část koupelen a toalet měla dokonce místo dveří jen závěs. O hygienu klientů a výměnu inkontinenčních pomůcek na vícelůžkových pokojích asistenti pečovali před zraky ostatních klientů," sdělil Schorm.
Schorm zařízení vytkl i to, že klientům s omezenou pohyblivostí nezajišťovalo dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Klienti podle slov vedoucí péče pobývali na čerstvém vzduchu v letním období jednou nebo dvakrát týdně, v zimě asi jednou za měsíc. Ležící klienti se nedostávali ven vůbec – lůžka se totiž nevešla na přepravní plošiny.