Sdílená kola v Kyjově lidé využívají, město upravuje stanoviště

Za první dva týdny fungování sdílených kol zaznamenal Kyjov na Hodonínsku kolem 1000 výpůjček. Využívají je například studenti nebo lidé pro cesty na nákupy, řekl dnes ČTK místostarosta Kyjova Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých). Službu město zavedlo od začátku května. Fungování systému průběžně vyhodnocuje, nyní upravuje některá stanoviště.
"Ta čísla byla velmi dobrá. Kola se využívají. Velmi často je využívají například žáci místního gymnázia k tomu, aby se dopravili od školy na nádraží nebo opačným směrem. Místní občané využívají ta kola na cesty na nákup," řekl Čmelík.
"Věřím, že to má i ten efekt, který jsme si slibovali, že to bude alternativa automobilu, kdy lidé budou vědět, že kdyby šli pěšky, nebudou stíhat další povinnosti. Ale nesáhnou po autě a půjčí si sdílené kolo," uvedl místostarosta.
K dispozici je asi 30 kol, provozovatelem je společnost nextbike. Prvních 15 minut jízdy mají lidé zdarma, za každou další započatou minutu cyklista zaplatí jednu korunu. Zájemci si kolo půjčují přes aplikaci. Cílem služby je podle radnice motivovat lidi k využívání i jiných způsobů dopravy.
Původně město vytipovalo asi deset stanovišť v centru i okrajových částech města. Nyní postupně upravuje některá stanoviště. "Vnímáme, že lidé třeba vraceli ta kola mimo určená stanoviště. Chceme i jedno doplnit do Bohuslavic," řekl Čmelík.