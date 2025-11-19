Divoké jízdy opilců i pohozená vozítka. Brno chce noční zákaz sdílených koloběžek

Oldřich Haluza
  5:12aktualizováno  5:12
Po večeru v hospodě jede tramvaj či rozjezd až za dlouho. Poblíž se však nachází sdílená elektrokoloběžka, která člověka doveze za kratší dobu a bez čekání. Odemkne ji, nasedne a doma je rychleji, než kdyby na zastávce vyhlížel spoj MHD. Někteří Brňané právě tento způsob přepravy v nočních hodinách využívají. Brzy však o tuto možnost mohou přijít.
Radnice Brna-střed, která dlouhodobě bojuje proti sdíleným koloběžkám nejen kvůli problémům s nevhodným odkládáním mimo vyznačená místa, totiž navrhuje noční regulaci. Loni na podzim je chtěla úplně zakázat, na magistrátu však nepochodila – striktní nařízení se od začátku listopadu týká pouze takzvaných jednokolek, jež nesmějí do mnoha ulic historického centra.

Navrhovaným nočním zákazem sdílených vozítek hodlá radnice zamezit nezodpovědnému a nebezpečnému chování jedinců posilněných alkoholem.

„Z pozorování v ulicích i diskusí vyplývá, že největší bordel dělají na koloběžkách lidé nalití z hospod – nehody, pohození do trávy nebo zanechání uprostřed chodníku. Kdyby platil noční zákaz, nebudou se stroje nikde válet a vymizí nehody i ožralecké excesy. Blbě zaparkované, odhozené koloběžky nacházíme ráno. Jsem přesvědčený, že jde o důsledky nočních akcí lidí posilněných pivem a panáky,“ míní radní Brna-střed Jan Mandát (ODS) s tím, že přes den uživatelé nijak zvlášť „neblbnou“.

Sdílené elektrokoloběžky Lime, zaparkované v centru Brna. Odtud jim i kvůli neukázněnosti uživatelů při parkování hrozí vytlačení. (2025)
O případném nočním vypínání strojů musí rozhodnout magistrát. S tamními politiky už jejich kolegové z centrální radnice svůj nejnovější požadavek osobně probírali.

Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) jej vnímá jako opatření, které by dokázalo eliminovat zneužívání v čase, kdy se lidé mohou kvůli alkoholu chovat nevhodně.

„Jako město chceme koloběžky zachovat, ale vnímáme dvě problémové věci. První je neukázněnost při odkládání a druhá, o níž budeme diskutovat, je regulace v nočních hodinách, třeba od deseti večer, aby na nich lidé nejezdili pod vlivem,“ podotýká radní.

Dvojice na koloběžce ignorovala červenou a projela křižovatku v protisměru

Noční omezení by mohlo začít platit v příštím roce. Týkalo by se sdílených koloběžek Lime, což je aktuálně jediný provozovatel těchto strojů ve městě. Generální ředitel firmy pro Česko a Maďarsko Václav Petr by raději volil jinou cestu, i když obavám z noční jízdy po požití alkoholu rozumí.

„Bezpečnost bereme zcela vážně. To klíčové ale je, aby zvolené řešení bylo účinné a zároveň přiměřené. Místo plošného nočního vypínání proto navrhujeme cílenější opatření – takzvaný geofencing (virtuální hranice okolo konkrétního území, pozn. red.) a snížení rychlosti v rizikových zónách a časech, povinné parkování na vybraných místech, jasná pravidla a postihy za prohřešky a společné preventivní kampaně,“ přibližuje šéf české pobočky.

A dodává, že koloběžky by měly být dál dostupné lidem, kteří je využívají k práci či po nočních směnách, kdy MHD nejezdí tak často.

Večer schovat, ráno vrátit

Přitom už nyní mají koloběžky Lime v centru sníženou rychlost na 20 kilometrů v hodině, stroje je nutné odkládat na vyznačených místech a uživatelé musejí dodržovat pravidla silničního provozu. Za opakovaný prohřešek v podobě špatného parkování firma uděluje pokutu 250 korun.

Firma chce trestat problémové koloběžkáře. Omezí rychlost, pak stroj zablokuje

Každopádně radnice Brna-střed by v souvislosti s nočním zákazem sdílených strojů chtěla jít ještě dál. Podle představ politiků by je provozovatel úplně odklízel. Po vypnutí například v deset večer je schová a ráno zase vrátí, aby si je lidé mohli opět půjčit. „Pokud koloběžky přes noc z ulic zmizí, nebudou lákat vandaly,“ zdůvodňuje Mandát.

V případě takového řešení však podle Petra půjde o světovou raritu a povede ke zdražení služby pro uživatele. „Nakládat každou koloběžku do dodávky, odvážet na kraj města a pak ji ráno vracet, to je nad naše síly. Zároveň tím dramaticky vzrostou náklady, které by se pak nutně propsaly také do ceny služby pro samotné Brňany,“ reaguje ředitel společnosti Lime.

Vyženeme koloběžky z centra Brna, hrozí politici. Vozítka už překážejí

První krok cílený na opilce na koloběžkách se uskuteční už ve čtvrtek, kdy zruší stanoviště na náměstí Svobody a Jakubském náměstí, uživatelé už je tam nebudou smět legálně zaparkovat. Cílem je, aby zde umístěné stroje nelákaly lidi posilněné alkoholem, kteří se v okolí často vyskytují.

Jde o kompromisní řešení letního návrhu radnice Brna-střed na zrušení parkovacích ploch v historickém jádru, na nichž lze odkládat sdílené stroje. Tímto způsobem se je snažila vytlačit z centra.

