Šéf brněnského Divadla Radost kritizuje výběrové řízení na nové vedení

Ředitel brněnského Divadla Radost Pavel Hubička kritizuje výběrové řízení na nové vedení divadla. Radní Brna na doporučení výběrové komise ve středu rozhodli, že Hubičku od nového roku ve funkci nahradí Tereza Ondrová. Hubička ve vyjádření, které divadlo zaslalo médiím a které je dostupné i na webu divadla, tvrdí, že výběrové komisi nebyla předložena část jeho koncepce, a to kvůli údajnému zásahu úředníků do materiálu. Vyjádření magistrátu ČTK shání.
Do výběrového řízení se přihlásilo šest kandidátů včetně Hubičky. "Výběrová komise zvolila jiného kandidáta a já její kompetence i suverenitu rozhodnutí respektuji. Považuji však za nutné vyjádřit se k závažné zkušenosti, která konkurzní řízení provázela - k záměrnému zásahu některých úředníků magistrátu do jeho průběhu," uvedl Hubička.
Napsal, že jeho koncepce obsahovala i nepovinnou část s vyjádřením podpory hereckého souboru, zaměstnanců divadla či osobní doporučení odborníků z divadelní a akademické sféry. "Tato nepovinná, avšak podstatná část byla z mého projektu někým z úředníků odstraněna a členům výběrové komise byla rozeslána pouze nevzhledná, zcenzurovaná verze," uvedl Hubička. Materiály ostatních uchazečů byly podle vyjádření Divadla Radost kompletní.
Ondrová se má vedení ujmout od ledna, dřív působila ve vedoucích pozicích v pražském Divadle DISK či v brněnském Divadle Husa na provázku. Podle vyjádření divadla ji radní jmenovali i přes námitky k průběhu řízení a návrh na jeho zrušení, které radě zaslal právní zástupce Pavla Hubičky i soubor divadla.
Divadlo Radost v Brně působí od roku 1949. V repertoáru má inscenace pro děti od šesti měsíců až po mládež a dospělé publikum. Divadlo pořádá ve dvouletých cyklech Festival Radosti pro děti, teenagery a dospělé, který se věnuje inscenacím zaměřeným na práci s loutkou, objektem a artefaktem. Město u svých organizací běžně po pěti letech hodnotí jejich vedení, následně ředitelky či ředitele buď potvrzuje ve funkcích, nebo vypisuje výběrové řízení.