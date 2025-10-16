„Osoba blízká“ řidiči při jízdě na červenou nepomůže, hlídky budou v centru dál

Marek Osouch
  11:32aktualizováno  11:32
Vynalézaví motoristé, kteří dnes neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna a vymlouvají se, že o nutnosti povolenky nevědí, nejspíš budou mít snahu se vyhýbat postihům. A to především trestným bodům i ve chvíli, kdy projedou na červenou. Ta má svítit na semaforu u vjezdů na náměstí Svobody od začátku příštího roku.

Vedení města chce pomocí semaforů, které budou svítit červeně mimo dobu zásobování, přimět šoféry k dodržování pravidel vjezdů do centra. Dnes si z tohoto pravidla mnozí nic nedělají, spáchají desítky či stovky přestupků ročně, takže jim nevadí ani pokuty. Jejich horní hranice je daná zákonem. Ta je přitom nižší, než jaká by byla sankce při součtu jednotlivých provinění.

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Plánovaný semafor má ale situaci změnit a postih zpřísnit. Projetí na červenou už totiž není jen přestupkem, který lze vyřešit pokutou, ale šofér musí počítat i s přídavkem v podobě šesti trestných bodů. Stačí dvě taková provinění a řidič je bez „papírů“.

Jenže bezohlední a arogantní řidiči, kteří si z pravidel nic nedělají, nejspíš budou chtít i v tomto případě využít kličkovací taktiku. Sami dobře vědí, že kamera sice zaznamená, že vozidlo s konkrétní registrační značkou projelo na červenou, už ale nepřinese důkaz o tom, kdo seděl za volantem.

Bez dohledání řidiče pokuta, body ne

Šoféři se tak mohou vymlouvat, že auto v daný okamžik oni neřídili a že to byl někdo jiný. Toho bude potřeba jasně usvědčit, musí se tedy přiznat nebo bude třeba přinést jiné, nezpochybnitelné důkazy.

„V opačném případě nebude provozovatel vozidla sankcionován trestnými body, pouze peněžitou pokutou,“ vysvětlil Štěpán Ciprýn z advokátní kanceláře CIKR, která se specializuje na dopravní právo. Toto pravidlo, které potvrdil i brněnský magistrát a městská policie, platí také pro firemní vozidla.

Pokuta každých 10 minut. Vjezdy do centra Brna jsou pod přísnější kontrolou

Podobných kliček si je vědom i brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl vědom (ODS), proto ani po Novém roce s nasazením semaforů strážníci z centra Brna nezmizí. Už tam hlídkují od minulého týdne. Za tu dobu rozdali více než 160 pokut. „Nebudou tam permanentně, ale v různých dobách na různých místech. Neměl byste mít jako řidič jistotu, kdy a kde na ně narazíte,“ upozornil radní.

Právě uniformovaná hlídka může šoférovi, který projel na červenou, trestné body hned na místě napařit. Bude totiž vědět, kdo za volantem v tu chvíli sedí a že se tedy přestupku opravdu dopustil.

„Osoba blízká“ řidiči při jízdě na červenou nepomůže, hlídky budou v centru dál

Vynalézaví motoristé, kteří dnes neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna a vymlouvají se, že o nutnosti povolenky nevědí, nejspíš budou mít snahu se vyhýbat postihům. A to především trestným...

