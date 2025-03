Chtějí „rozhýbat“ semafory. Brno využije k řízení dopravy nově také 5G síť

Většina semaforů má dosud pevně dané schéma fungování a neumí ho upravit podle poptávky z určitého směru. Technologie má umožnit rychle vyhodnocovat provoz a ihned měnit nastavení semaforů.

Na šestici křižovatek chystá BKOM nasazení nových senzorů, kamer a detektorů, jejichž data budou odesílána do centrálního „mozku“, který se za pomoci strojového učení bude učit predikovat chování řidičů v aktuálním provozu. To bude možné díky nasazení a využití mobilních sítí takzvané páté generace neboli 5G.

Pravě tato technologie zajistí velmi rychlé odeslání dat ve zlomcích sekund, jejich následnou analýzu a poté bezprostřední úpravu signálů na semaforech.

„Na vyzkoušení jsme si vybrali příjezd od dálnice D1 do Brna. Je to jeden z obtížnějších úseků,“ uvedl správní ředitel BKOM Roman Nekula.

Představa je taková, že systém v budoucnu dokáže zareagovat na aktuální změny v dopravě, jako jsou různá omezení, uzavírky, popřípadě nehody, respektive na změnu proudu aut oproti obvyklé situaci v daném místě.

„Algoritmus data vyhodnotí a následně přepočítá, jak semafory co nejlépe přeprogramovat,“ sdělil ředitel s tím, že novinka pomůže zlepšit preferenci pro MHD. Jde zejména o to, že plánovaný systém musí posbírat data z širšího okolí a sladit všechny křižovatky v oblasti, jinak by takové rychlé změny brzy narazily na své limity.

18. října 2024

„Já proto říkám, že jde o koordinované dynamické řízení dopravy v určité oblasti,“ doplnil Nekula.

Jeden semafor by totiž už dnes mohl auta pustit, na dalším by ovšem zůstala stát, protože by je „trumfl“ větší proud vozů z druhého směru. To je i podle Nekulova kolegy Aleše Kellera důvod, proč dynamicky řízené semafory nejsou v celém městě. „Nefungovala by pak zelená vlna,“ upozornil.

Semafory totiž nyní mezi sebou nedokážou komunikovat, ty dynamické jsou proto zpravidla na méně frekventovaných místech. To chce městská společnost změnit a nově vyzkoušet na příjezdu od křížení dálnic D1 a D2, kudy denně projede přes třicet tisíc aut.

Ubýt má i zbytečných čekání vozů MHD

Nekula, jenž by chtěl smlouvu za 15 milionů korun uzavřít do konce roku, věří, že nový systém řízení semaforů plynulosti dopravy v dané části Brna jednoznačně pomůže. Takovým optimistou by chtěl být i opoziční zastupitel Adam Zemek (Piráti), který poslední měsíce opakovaně kritizuje špatné nastavení světelné signalizace v Brně a nefunkčnost preference MHD.

„Vítám jakoukoliv snahu o zlepšení, ale uvidíme, jestli to bude fungovat. Každý projekt se totiž musí také odpracovat,“ poznamenal s tím, že vše může zkolabovat na nedostatku zkušených pracovníků.

Ti ostatně v dohledné době nejsou schopni zavést ani preferenci MHD na semaforech v noci, tudíž na nich funguje jen přes den. Noční autobusy jezdící přitom v době, kdy není takřka žádný provoz, tak zbytečně čekají na červené. Noční preference je v tuto chvíli v provozu na 24 místech, u dalších pěti desítek se připravuje. Dříve běžná blikající oranžová v době „dopravního klidu“ totiž z křižovatek i na základě požadavku policistů čím dál častěji mizí.

Pokrytí nejmodernější sítí chystá i výstaviště

5G síť pokryje i část areálu brněnských veletrhů, které svoje zázemí nabízí inovačním firmám k vyzkoušení technologií v rámci svého projektu živé laboratoře. Podle ředitele Veletrhů Brno Jana Kubaty je takzvaný 5G Hub pro firmy nezbytný, aby mohly své technologie nejen vyzkoušet, ale také dál rozvíjet. „Doufám, že 5G Hub zajistíme do konce roku, abychom v tom příštím zahájili zkušební provoz,“ uvedl. Jeho tým už zhruba měsíc hledá firmu, jež síť zavede a následně se

o ni bude starat. Jasno chce mít do poloviny dubna. Technologii plánuje nasadit v nejmladším pavilonu P a také v malé budově označované M v západní části areálu. Podle Kubaty připadá v úvahu i blízký pavilon F. Pokrytá budou rovněž přilehlá venkovní prostranství. „Jde o první etapu za 15 milionů korun, kterou nám zaplatí dotace od ministerstva průmyslu a obchodu,“ doplnil šéf veletrhů s tím, že by chtěl 5G síť do budoucna rozšiřovat i na dalších místech výstaviště.