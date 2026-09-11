Semena řepky vystavená horku častěji praskají, popsali vědci z CEITEC

Vysoké teploty narušují přirozené dozrávání semen řepky. Semena vystavená horku častěji praskají. Vědcům z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity v Brně se podařilo mechanismus lépe objasnit. Na studii, kterou publikoval časopis Plant Stress, dnes novináře upozornila mluvčí institutu Halina Jílková.
Semeno se skládá z několika částí. Uvnitř je embryo, zárodek budoucí rostliny. Chrání ho osemení, tedy vnější obal semene. Vývoj jednotlivých částí musí být dobře sladěný. Právě tuto souhru podle nové studie narušují dlouhodobě vysoké teploty.
Vědci pěstovali řepku v podmínkách, kdy teplota v části dne dosahovala 32 stupňů Celsia, a pro kontrolu také při teplotě 21 stupňů Celsia. Embrya vystavená vyšší teplotě byla ve vývoji přibližně o čtyři dny napřed a dvakrát větší. Celé semeno ale nerostlo stejným tempem. Přibližně u poloviny semen vystavených vysoké teplotě se tak osemení protrhlo.
"Uvnitř semene musí být růst jednotlivých pletiv dobře synchronizovaný. Při vysoké teplotě se embryo vyvíjí rychleji, zatímco osemení se mu nedokáže dostatečně přizpůsobit. Mechanická rovnováha se naruší a obal semene může nakonec prasknout," uvedl první autor studie Unnikannán Prabhullačandrán z CEITEC Masarykovy univerzity.
K vysvětlení ale vědci nedošli přímo. Předčasné klíčení semen bývá spojováno především se ztrátou dormance, tedy přirozeného klidového stavu semene, a hormonální nerovnováhou. Tým se proto nejprve zaměřil tímto směrem, výsledky však původní předpoklady nepotvrdily.
Pozornost se následně obrátila k rychleji rostoucím embryím. Vědci zjistili, že při vysokých teplotách jsou vrstvy osemení tenčí a obal jako celek poddajnější.
"Dlouho nám chyběl jeden dílek skládačky. Hledali jsme biologické vysvětlení, ale nakonec jsme si uvědomili, že se na semeno musíme podívat také jako na fyzický systém. Pak do sebe začaly výsledky zapadat," řekla vedoucí výzkumné skupiny Hél?ne Robert Boisivonová.