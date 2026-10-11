Senátor v obvodu Brno-město Papoušek (ODS) se střetne s Zitterbartem (STAN)

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Brno-město postoupil obhajující senátor Zdeněk Papoušek (ODS). Za týden se utká s Karlem Zitterbartem (STAN). Papoušek získal 42,08 procenta hlasů, druhý Zitterbart má 24,45 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 49,35 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů.
Na třetím místě skončil Jaroslav Štěrba (ANO) s 20,12 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Jaroslav Turánek (SPD) se 6,27 procenta hlasů. Pátou příčku obsadila Veronika Holcnerová (Kruh), volilo ji 4,11 procenta lidí. Šestá je Klára Alžběta Samková (Stačilo!) s 2,94 procenta.
V roce 2020 zvítězil Roman Kraus (ODS). Ve 2. kole získal 57,71 procenta hlasů. Druhá skončila Anna Šabatová (za Zelené). Voleb se zúčastnilo 11 kandidátů.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Zdeněk Papoušek (ODS) 42,08 19395
Karel Zitterbart (STAN) 24,45 11269
Jaroslav Štěrba (ANO) 20,12 9275
Jaroslav Turánek (SPD) 6,27 2892
Veronika Holcnerová (Kruh) 4,11 1896
Klára Alžběta Samková (Stačilo!) 2,94 1355
zdroj: www.volby.cz