Senátory za jihomoravské obvody chtějí znovu být Papoušek, Třetina i Zitterbart

V práci senátora v obvodu 60 Brno-město chce pokračovat Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL), v obvodu 54 Znojmo Tomáš Třetina (TOP 09). Senátorem se chce znovu stát i Karel Zitterbart (STAN) zvolený před šesti lety v obvodu 57 Vyškov. Letos však bude kandidovat v brněnském obvodu. ČTK to zjistila od kandidátů. Do senátních voleb na jihu Moravy vyšle své kandidáty i hnutí ANO, Přísaha nebo Svobodní, vyplývá z odpovědí, které ČTK poskytli zástupci stran nebo z dřívějších vyjádření. Senátní volby se na jižní Moravě letos týkají tří obvodů.
Lidovci vyšlou v obvodu 60 Brno-město do senátních voleb pedagoga, sociologa a dramatika Zdeňka Papouška. Poprvé byl senátorem v letech 2014 až 2020. Znovu se jím stal na začátku loňského roku, kdy zvítězil v doplňovacích volbách a nahradil tak zesnulého Romana Krause (ODS). TOP 09 i ODS podpoří jeho kandidaturu, vlastního kandidáta zde nepostaví. Jediným potvrzeným kandidátem za hnutí ANO zatím zůstává dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Post senátora za hnutí STAN bude za Brno-město obhajovat onkolog a dětský lékař Karel Zitterbart, jenž v minulých volbách vyhrál ve vyškovském obvodu. Přísaha v brněnském obvodu svého kandidáta mít nebude.
V obvodu 54 Znojmo chce post senátora obhajovat Tomáš Třetina za TOP 09. Třetina je také radním Moravského Krumlova na Znojemsku, byl tam i starostou. Kandidovat bude i v komunálních volbách. Lidovci ani ODS zde vlastního kandidáta nemají, ale podpoří Třetinu. Za znojemský obvod chce kandidovat i Michal Janda ze Svobodných, v roce 2024 se neúspěšně ucházel o post senátora v obvodu 59 Brno-město. Přísaha vyšle do voleb Pavla Černého, bývalého příslušníka policie a nynějšího podnikatele v oblasti zdraví.
Kandidaturu do obvodu 57 Vyškov za lidovce oznámil na konci ledna jihomoravský hejtman a nově zvolený předseda KDU-ČSL Jan Grolich. TOP 09 ani ODS kandidáta na Vyškovsko nevyšle, podpoří Grolicha. Přísaha nasadí ve vyškovském obvodu starostu obce Studnice na Vyškovsku Jaroslava Fládra.
O dalších případných kandidátech jednají Svobodní, uvedla mluvčí strany Veronika Blažková. Do senátních voleb by se s vlastním nominantem nebo alespoň podporou některého z kandidátů rádo zapojilo i SPD, řekl za stranu Leoš Prokeš. Zelení zvažují podle krajského spolupředsedy Matouše Vencálka podporu Grolicha a jednají také o možnostech v brněnském obvodu. Svého kandidáta pravděpodobně nebudou mít Piráti, podle krajského předsedy Petra Springinsfelda však jednají o podpoře některého z nominantů.