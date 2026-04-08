Senior na Jihlavsku zastřelil synovce, žalobce mu u soudu navrhl až 18 let

Pro muže, který podle obžaloby loni na Jihlavsku zapálil dům a pak zastřelil synovce, žalobce navrhl až 18 let vězení. Rozsudek má Krajský soud v Brně vynést ve čtvrtek. Vražda se stala loni v únoru v Třešti.
Státní zástupce muži za vraždu s rozmyslem navrhl 16 až 18 let vězení, podle něj šlo o veřejnou popravu rodinného příslušníka. Obžalovaný se k činu doznává, řekl však, že jednal v afektu. Obhájce navrhl čin překvalifikovat na zabití.
Čin se stal loni 12. února. Sedmašedesátiletý muž střílel legálně drženou zbraní po předchozím konfliktu se svým pětatřicetiletým synovcem. Vystřelil v okamžiku, kdy byla u domu rodiny policejní hlídka a hasiči přivolaní kvůli požáru. Policisté tedy muže hned zadrželi. Následně jej obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného po předchozím uvážení. Muž dosud nebyl trestaný.
Podle žalobce Jana Adama obžaloba netvrdí, že šlo o dlouhodobý plán, ale jednání muže je podle něj třeba kvalifikovat jako jednání s rozmyslem, kdy před výstřelem musel provést několik kroků, které musel zvážit. Zbraň si musel připravit, nabil ji ničivějšími náboji, musel mířit. Po výstřelu pak podle svědků řekl: "Chcípni, ty svině." Policistovi ve voze následně údajně řekl, že by si našel i jiný způsob, jak ho (synovce) zabít.
Podle obhajoby ale nejsou splněna kritéria pro závěr, že by muž vraždil s rozmyslem. Advokát uvedl, že muž reagoval v psychické zátěži po konfliktu, kdy se dostal do stadia zoufalství. Sám muž i dnes činu litoval. "Omlouvám se za to. Dnes a denně usínám ve výčitkách, výčitky budu mít do konce života. Po té hádce jsem byl jako hloupý beran a první myšlenkou bylo, že udělám nějakou škodolibost, něco provedu. Je to strašný, co mě to napadlo, jaký čin jsem udělal. Strašně toho lituji, zničil jsem život mladému člověku. Nikdy nepochopím, co jsem to provedl," uvedl obžalovaný.