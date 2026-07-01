Senior s vozem na Hodonínsku narazil do sloupu, i přes resuscitaci zemřel

U Dubňan na Hodonínsku dnes ráno zemřel sedmdesátiletý řidič, který s autem vyjel ze silnice a narazil do sloupu. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Muž zemřel navzdory tomu, že pomoc byla téměř okamžitá, nehoda se totiž stala krátce před tím, než místem projížděli hasiči. ČTK to řekli mluvčí policie Pavel Šváb a záchranné služby Lukáš Dvořáček.
Nehoda se stala kolem 05:30 na silnici číslo 4254, která byla následně několik hodin zavřená. Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník. "Muž utrpěl natolik vážná zranění, že musel být resuscitován. Přes veškerou naši snahu se nepodařilo obnovit jeho životní funkce," uvedl Dvořáček.
Záchranné složky byly u nehody velmi rychle, kolem totiž projížděli dva zástupci mluvčího hasičů, nehoda se stala chvilku před tím. Muže hasiči vyprostili a začali s resuscitací, jak ČTK řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.