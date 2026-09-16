Seniorka na Hodonínsku spadla do studny, v akci byl i policejní vrtulník

Více než osmdesátiletá žena spadla v úterý v Dubňanech na Hodonínsku do osm metrů hluboké studny. Seniorku v bezvědomí zdravotníci po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do hodonínské nemocnice. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí Petr Vala.
Slabé volání o pomoc zaslechli v úterý odpoledne sousedé seniorky. "Muž neváhal, pomocí schůdků od bazénu překonal plot a na pozemku začal pátrat. Brzy zjistil, že volání vychází ze studny. Uvnitř se nacházela seniorka, která se z posledních sil držela hadice vedoucí k čerpadlu. Studna byla přibližně osm metrů hluboká a žena kvůli hloubce vody nedosáhla nohama na dno. Byla zesláblá a část těla měla pod hladinou," popsal mluvčí.
Muž začal se seniorkou mluvit, zatímco jeho partnerka přivolala pomoc. Na místo dorazila hlídka dubňanských policistek. Seniorka si stěžovala na zhoršující se dýchání a opakovala, že už se dlouho neudrží. Podle prvotních zjištění mohla ve studni strávit několik desítek minut.
Před příjezdem hasičů se přítomní pokusili ženu zachránit pomocí nalezeného žebříku. Ten však nebyl dostatečně dlouhý a navíc byl poškozený, proto jej museli znovu vytáhnout.
Záchranné práce následně převzali hasiči. Na místo vyslali tři hasičské jednotky včetně hasičů-lezců. Do zásahu se zapojili také letečtí záchranáři, kteří k události přiletěli na palubě policejního vrtulníku. Seniorku se hasičům podařilo vyprostit pomocí lanové techniky přibližně po 20 minutách.
Po většinu záchranné akce byla žena při vědomí, přibližně metr před vytažením na povrch však upadla do bezvědomí. Po vytažení ji zdravotníci uvedli do umělého spánku, zajistili jí dýchací cesty a napojili ji na řízenou ventilaci. Následně ji převezli k další péči do hodonínské nemocnice.