O pohřešované seniorce informoval policejní mluvčí Petr Vala. K tomu dodal, že žena si při houbaření vypnula telefon, tudíž nemohli policisté seniorku ani přibližně lokalizovat.
Starší žena musela podle policistů ujít více jak deset kilometrů a zároveň si poradit i s velmi náročným lesním terénem. „Seniorka byla nakonec krátce před 14. hodinou nalezena na Slovensku, pět kilometrů za hranicemi,“ sdělil mluvčí.
Podle Valy ztracenou ženu objevil Slovák, který věděl o vyhlášeném pátrání, proto seniorku odvezl rovnou zpět do Česka.
„Slovenský občan převezl seniorku na hranice, kde se právě nacházela pátrací rojnice. Žena je naštěstí v pořádku,“ dodal policejní mluvčí.