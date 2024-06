Při sečení ochrání mláďata v trávě nové čidlo, zastaví stroj a upozorní řidiče

Do porostů vojtěšky nebo trav vjíždí zemědělci naposledy v září a pak až v květnu následujícího roku. V mezičase nastává období klidu, kdy se zvěř na tyto plochy často vrací.

Riziko střetu při seči se týká převážně mláďat spárkaté, srstnaté a pernaté zvěře. Když se stroj přiblíží, dospělý jedinec uteče, zatímco mládě se na místě přikrčí, tudíž ho není vidět.

„Pořizujeme senzorickou lištu na žací stroje na sečení pícnin, tedy vojtěšky nebo trávy, která odhalí zvíře v porostu a dá zpětnou vazbu řidiči traktoru, že se před ním něco nachází. Senzor stroj přímo zastaví, lištu přizvedne nebo dá akustický či optický signál řidiči, který může zvíře odnést a jet dál,“ popsal Jakub Doležal, ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice spadajícího pod brněnskou Mendelovu univerzitu.

Poprvé chce podnik automatizovaný asistenční systém využít při druhé letošní senoseči. Tu mají zemědělci v plánu na nejbližší dny.

Na Brněnsku speciální senzor využívají i farmáři z podniku Bonagro. „Detekuje i menší zvířata, jako jsou zajíci. Ročně díky tomu zachráníme desítky mláďat. Nutná je ale i vůle řidiče, musí tomu přizpůsobit rychlost, aby stihl včas zareagovat. Má to tedy vliv na výkon, ale nám to tolik nevadí,“ poznamenal předseda představenstva firmy Roman Zvěřina.

Do loňského roku v Žabčicích vyhledávali divokou zvěř pouze ve spolupráci s myslivci. „Máme ohlašovací povinnost v rámci honitby. Když chceme zahájit seč, je potřeba ji oznámit s dostatečným předstihem, myslivci daný pozemek projdou, zvěř vytlačí a my následně můžeme s traktorem do porostu vjet,“ vysvětlil Doležal.

Loni zemědělci zaznamenali ztrátu několika mláďat, letos tomu chtějí v maximální možné míře předejít. Kromě nového senzoru proto využívají i dron s termokamerou a speciálně vycvičené psy. Školní podnik pracuje konkrétně s maďarskými ohaři.

„Pes jde proti větru a systematicky prohledává celý terén. Když narazí na zvěř, vystaví a počká až přijdu, aby zvěř sám nestresoval. Pak postoupíme ke zvěři. Když je to například bažant, většinou se zvedne a vzletí. Pes zatím zůstává klidný, přivážu ho a ověřím, jestli jsou na místě vajíčka nebo mláďata. A obdobně to probíhá i se srnčím,“ přiblížila agronomka Yvona Hiclová.

Celá seč trvá jeden až dva týdny. Provádí se minimálně dvakrát, někdy i čtyřikrát ročně. „Jsme v aridní teplé oblasti, to znamená, že u nás v Žabčicích začínáme zhruba o čtrnáct dní dřív než v ostatních oblastech republiky. Každá seč probíhá takřka po měsíci, když jsou dobré vláhové podmínky, sečeme čtyřikrát, ale zažili jsme i pětkrát za rok,“ uvedl Doležal.