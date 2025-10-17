Oba muži se podle nich vloupávali v uplynulých měsících do vozů nejen v Brně, ale i v dalších městech jižní a severní Moravy, například v Olomouci, Přerově, Hodoníně či Blansku.
„Hlavní podezřelý je osmačtyřicetiletý muž, kterému v některých případech pomáhal dvaadvacetiletý komplic. Do aut se dostávali zcela prostě – nejčastěji rozbíjeli okna kladívkem,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Kradli peníze, elektroniku a další zpeněžitelné věci. V mnoha případech ovšem ani nic neodcizili.
Způsobená škoda krádežemi dosáhla částky 150 tisíc korun. Poškozením vozidel vznikla škoda přesahující 600 tisíc korun.
Oba muži mají trestní minulost, nyní jsou ve vazbě a čelí obvinění z krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí jim za to až pět let vězení.
4. června 2025