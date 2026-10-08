Seznam dárců před volbami do Senátu neoznámilo úřadu včas 20 subjektů

Seznam svých dárců a podporovatelů kampaně neoznámilo před volbami do Senátu dohledovému úřadu v zákonné lhůtě 20 subjektů, které se zapojily do předvolební kampaně. Osmnáct subjektů oznámilo údaje dodatečně. Oznámení tedy chybí u dvou, informoval dnes Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v tiskové zprávě. Subjekty tak musí učinit nejpozději tři dny přede dnem voleb, lhůta vypršela půlnocí z 6. října na 7. října. Za nesplnění povinnosti hrozí pokuta až 300.000 korun.
Podle seznamu vykázaných dárců, který je dostupný na webu dohledového úřadu, seznam dárců neoznámila Koruna Česká a rEvoluce. Jde o volební strany, které se zapojily do senátních voleb. Někteří další oznámili, že sponzory kampaně nemají.
Ze 71 subjektů, které se zapojily do voleb v horní komoře, včas nestihlo oznámit seznam dárců deset stran a hnutí a deset koalic. Všichni tři nezávislí kandidáti oznámili seznam včas, uvedl dohledový úřad. Oznámit je třeba každého, kdo kampaň finančně podpořil, poskytl nepeněžitý dar nebo bezúplatné plnění, případně se zavázal uhradit její výdaje. Od letošního roku zákon o volebních kampaních ukládá kandidujícím volebním stranám povinnost oznámit dohledovému úřadu i to, že žádné takové dárce a sponzory nemají.
"Úřad eviduje celkem 76 volebních účtů: 44 stran a hnutí, 29 koalic a tři nezávislé kandidáty. Kandidujících volebních stran se voleb bude účastnit ale 71. TOP 09 a Koruna Česká nakonec samostatnou kandidátní listinu nepodaly a kandidují jen v rámci koalic. Tři koalice se stejným složením si navíc zřídily samostatné účty pro jednotlivé obvody," uvedl člen dohledového úřadu a koordinátor agendy voleb do Senátu Petr Vymětal.
První kolo senátních voleb se koná 9. a 10. října. Volí se 27 z 81 senátorů.