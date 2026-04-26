Sezoně letních festivalů na jihu Moravy dominují zavedené akce

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Sezoně letních festivalů na jižní Moravě i letos dominují zavedené akce na tradičních místech, například v Boskovicích na Blanensku a Tasově na Hodonínsku. Letošní ročník brněnského festivalu Pop Messe sice připravuje nový produkční tým, drží se však tradice i místa konání, jímž je velodrom u výstaviště. Z kalendáře letních festivalů zmizela přehlídka Groove Brno, která se vrátila k původnímu formátu volnější série koncertů v klubech a sálech. ČTK to zjistila od promotérů.

Přehlídka Pop Messe potrvá od 6. do 8. srpna. Láká například na francouzskou hudebnici Oklou nebo britskou dvojici Overmono, přijedou také němečtí průkopníci industriální hudby Einstürzende Neubauten. Hrát se bude na čtyřech scénách, nicméně organizátoři letos nemohou využít prostory sousedního klubu Enter, který ukončil činnost. Loni na festival přišlo asi 9000 lidí. "Letos cílíme na podobnou návštěvnost, tenhle ročník vnímáme jako konsolidační," řekl ČTK za nový tým Honza Kistanov.

Festival Boskovice potrvá od 9. do 12. července, hrát se bude v panském dvoře, synagoze, zámeckém skleníku, evangelickém kostele a na palouku u hradu. "Dramaturgie hlavní UNI scény i letos sází na silné autorské osobnosti s aktuální výpovědí, výraznou koncertní energii a žánrovou otevřenost," řekl dramaturg Antonín Kocábek. Zahrají WWW Neurobeat, polští Fish Basket nebo japonští Green Milk from the Planet Orange.

Festival Groove Brno se loni konal v létě pod širým nebem u Brněnské přehrady. Organizátoři si akci pochvalovali, pocítili ale konkurenci dalších letních akcí i rostoucí náklady. "S pokorou se proto vracíme k dříve zaběhlému formátu klubových a sálových koncertů, který s ohledem na situaci dává smysl," uvedl už dříve ředitel festivalu Josef Buchta.

Na Besedu do Tasova na Hodonínsku přijedou na přelomu července a srpna kapely Balaclava a Horse Lords ze Spojených států nebo londýnská raperka Lady Lykez. Organizátoři počítají s padesátkou programových položek na třech scénách. Znovu se uskuteční také soutěž písničkářů a doprovodný blok akcí Apollónova návštěva.

Festival MikuLOVE se koná poslední srpnový víkend v amfiteátru v Mikulově na Břeclavsku. Dramaturgie se posouvá směrem k nastupujícím hvězdám české a slovenské alternativní scény. Pořadatelé se snaží oslovit i mladší publikum. Vystoupí FVCK_KVLT, Mutanti hledaj východisko, Máří nebo Kvietah.

Rezidenčním umělcem brněnského Maratonu hudby bude francouzský kytarista s vietnamskými kořeny Nguyen Le. Na RockCastle do Moravského Krumlova přijedou kapely Powerwolf, Black Label Society nebo Alestorm.

Jedna z největších akcí pod širým nebem se v kraji uskuteční už 8. května. Jednodenní festival Brněnský Majáles každoročně láká desetitisíce lidí. I letos začne průvodem s alegorickými vozy, na kterých budou hrát třeba Vypsaná fixa a Chinaski. Brány festivalového areálu na Výstavišti se otevřou v 11:00, zahrají tam také třeba Ben Cristovao nebo Jiří Korn.

27. dubna 2026

