Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Marek Osouch
  12:32aktualizováno  12:32
Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou krátery. Navíc záplaty, kterými se je cestáři snaží opravit, jsou pouze provizorní a vydrží jen krátce.

S autem musí řidiči v některých úsecích jet velmi opatrně. Vyhnout se dírám je kolikrát nemožné, a to i v případě těch velkých.

„Situace je o mnoho horší, než jaká byla v posledních letech. Takto rozbité nebyly silnice snad sedm let,“ líčí Monika Švehlová, mluvčí krajských silničářů, kteří mají na starosti nejvíc kilometrů cest v regionu.

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
9 fotografií

Švehlová tvrdí, že pro stav silnic jsou velmi nepříznivé teploty kolem nuly, kdy jeden den voda roztaje a nateče do sebemenších puklin v asfaltu. S poklesem teplot pak uvnitř zmrzne a vozovku tím pádem led o větším objemu ihned trhá.

Toto vysvětlení používají zástupci Jihomoravského kraje v posledních letech celkem pravidelně, mluvčí silničářů ovšem zdůrazňuje, že letos je stav opravdu velmi špatný.

Další negativní vliv podle ní představují kamiony a další auta, která se snaží objet kolony na dálnici, například kvůli přestavbě křížení D1 a D2 u Brna. Jednou z takových „zkratek“ je sjezd u Ostrovačic na Brněnsku, odkud se mohou řidiči vydat směrem na Veverskou Bítýšku, kde jsou úseky s opravdu hlubokými dírami.

Silnice mezi Ostrovačicemi a Veverskou Bítýškou je plná výtluků.

Silnice mezi Ostrovačicemi a Veverskou Bítýškou je plná výtluků.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Když naši pracovníci neudržují sjízdnost silnic odhrnováním sněhu nebo posypem, snaží se nějak zapravit alespoň ty nejhorší výtluky. V tuto chvíli ale mohou používat jen studenou směs, protože obalovny budou v provozu až v březnu,“ přibližuje Švehlová s tím, že značný problém je i v Moravském krasu nebo Bílých Karpatech, kde silničáři nemohou kvůli ochraně krajiny používat k posypu sůl.

Přesné náklady na opravy zatím nedokáže odhadnout, známé budou až někdy v dubnu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které se stará o hlavní tahy v kraji, však už nyní počítá s tím, že za opravy zaplatí více. „Letos je podstatně větší počet mrazivých dní,“ podotýká za ŘSD Lucie Trubelíková s tím, že předcházet výtlukům je velmi složité, protože mohou vznikat prakticky kdykoliv.

Podobně s vyššími výdaji za provizorní záplaty počítá i městská společnost Brněnské komunikace, která se stará o ulice v Brně. Ta hovoří o „enormním počtu“ výtluků z posledních týdnů, které se snaží alespoň krátkodobě zapravit.

Jsou letošní zimu silnice ve zvlášť špatném stavu?

celkem hlasů: 330

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V Orlických horách žije 13 až 18 vlků ve dvou přeshraničních smečkách

ilustrační snímek

V Orlických horách se pohybuje ve dvou přeshraničních smečkách 13 až 18 vlků. Těžiště výskytu vlka obecného v oblasti je v sousedním Polsku. ČTK to dnes...

10. února 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

Zlínská zoo začne v sobotu nabízet letní příměstské tábory, zájem o ně roste

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada začne v sobotu nabízet letní příměstské tábory pro děti pro letošní rok. Zájem o ně každoročně roste, při elektronickém přihlašování...

10. února 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

V Dobříši hořela výrobní hala společnosti Bobcat,hasiči evakuovali přes 650 lidí

ilustrační snímek

Hasiči dnes dopoledne zasahovali u požáru ve výrobní hale společnosti Bobcat v Dobříši na Příbramsku. Z haly museli evakuovat 653 lidí. Požár se obešel bez...

10. února 2026  12:04,  aktualizováno  12:04

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

10. února 2026  10:02,  aktualizováno  13:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výuku na Mendelově univerzitě obohatily virtuální laboratoře a pitevní stůl

ilustrační snímek

Výuku biologických a biotechnologických předmětů na Mendelově univerzitě v Brně obohatily digitální novinky, konkrétně virtuální laboratoře a pitevní stůl....

10. února 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Zendure uvádí pokročilou řadu SolarFlow, která znamená evoluci do kompletního inteligentního energetického ekosystému

10. února 2026  13:23

Požár skladu likvidovalo 14 jednotek hasičů, škoda je přes dva miliony

Požár skladu v Dolní Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů. (10. února 2026)

K rozsáhlému požáru průmyslového objektu vyjížděli hasiči v úterý krátce před osmou ráno do Dolní Rovně na Pardubicku. Hořely skladovací prostory o rozměrech 25 x 10 metrů. Zasahovalo 14 jednotek...

10. února 2026  11:52,  aktualizováno  13:10

Středočeští záchranáři otevřeli novou výjezdovou základnu v Hořovicích

StĹ™edoÄŤeĹˇtĂ­ zĂˇchranĂˇĹ™i otevĹ™eli novou vĂ˝jezdovou zĂˇkladnu v HoĹ™ovicĂ­ch

Středočeští záchranáři dnes otevřeli novou výjezdovou základnu v Hořovicích na Berounsku. Z dosavadních prostor se museli odstěhovat, majitel měl s budovou...

10. února 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Iniciativa v Pardubicích bojuje za konec plynování holubů, navrhuje holubníky

ilustrační snímek

Iniciativa lidí v Pardubicích si přeje docílit toho, aby město přestalo odchytávat holuby a usmrcovat je pomocí plynu. Navrhuje holubníky, ve kterých se...

10. února 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

ÚOHS zamítl námitky STRABAGu proti zakázce na metro D. Podle něj vše proběhlo v pořádku

Jeden z mnoha proražených tunelů metra v Praze

ÚOHS zamítl námitky skupiny STRABAG proti výběru dodavatele klíčové části pražského metra D. Podle úřadu vše proběhlo v souladu se zákonem. Rozhodnutí však zatím není pravomocné.

10. února 2026  12:35

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

10. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Počet kybernetických incidentů v ČR byl v lednu nejvyšší za poslední rok

ilustrační snímek

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v lednu nejvyšší za poslední rok. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich eviduje 32,...

10. února 2026  10:56,  aktualizováno  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.