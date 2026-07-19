Silný vítr na jihu Moravy lámal stromy, v Hodoníně poškodil střechu školy

Autor: ČTK
  15:11aktualizováno  15:11
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V souvislosti s bouřkou vyjížděli jihomoravští hasiči do dnešních 14:00 k 23 událostem. Ve většině případů šlo o popadané stromy, uvedli hasiči na Threads. Nejvíce zásahů měli doposud na Hodonínsku. Silný vítr poškodil střechu Základní školy Vančurova v Hodoníně, řekl dnes odpoledne ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Příkaský.

Vítr podle Příkaského poškodil i střechu v Tvrdonicích na Břeclavsku, v Hodoníně odletěla plechová střecha z garáže v ulici Horní Plesová. "Evidujeme přetržené kabely vysokého napětí ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku, čeká se na příjezd energetiků," řekl okolo 14:30 Příkaský.

Meteorologové dnes zpřísnili výstrahu před bouřkami pro jihovýchod a východ Česka. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí od 10:30 do 18:00 pro Zlínský kraj, většinu krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, části Vysočiny a Olomouckého kraje a také pro Dačicko v jižních Čechách. Meteorologové upozorňují, že hlavním nebezpečím budou silné nárazy větru.

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