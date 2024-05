Sestřely i stíhačka na kusy. Redaktor se „proletěl“ v simulátoru bojového letounu

Samotné „železo“ v podobě stíhaček F-16 má Ukrajina přislíbené od USA, Dánska, Norska, Nizozemska a Belgie. Brněnská firma Dogfight Boss pomáhá s výcvikem adeptů na jejich piloty.

Napadené zemi darovala simulátor, který je dokonalou kopií reálného kokpitu. A já jsem dostal možnost si jej na několik minut vyzkoušet. „Děláme do knoflíčku vše dokonale věrné a hlavně sami,“ říká ředitel firmy Lukáš Homola.

Do velké hliníkové kabiny, která věrně imituje povrch stíhačky, vstupuji po třech schůdcích žebříku a rázem vidím přes dvě stovky zeleně podsvícených čudlíků a přepínačů, v nichž člověk nemá šanci se zorientovat.

Co znáte z filmů či počítačových her, je „knipl“, který v F-16 není pravým kniplem, ale pevnou pákou, jež reaguje na tlak. Levačkou svírám druhou velkou páku, která reguluje tah motoru. Nohama si pak můžu zkusit pohnout ocasní směrovkou – klapkou, která otáčí letadlo do stran. A víc toho vlastně coby amatér nepotřebuji.

„Tady máte ještě páku podvozku, když si budete chtít zkusit přistát. Zbytek uvidíte na virtuálním displeji,“ hlásí Homola, zatímco si na hlavu upevňuji masivní brýle pro nikoli virtuální, ale smíšenou realitu. „Tento headset je nejdražší součástí celého simulátoru,“ upozorňuje ředitel.

A co vlastně vidím? Jak už název smíšená realita napovídá, co je reálně kolem vás, plynule s okraji modelu stíhačky přechází do virtuální reality simulátoru. A to stačí, aby vás tato „mašinka“ pohltila.

Jistě, nedokáže pilotovi nahradit samotný let a napodobit třeba obrovské hodnoty přetížení, to však neumí takřka žádný simulátor. „Máme zde zabudované vibrační podložky. Piloti to však často nechtějí, protože v armádě není přípustný negativní výcvik, tedy situace, kdy něco simulujeme nedokonale,“ vysvětluje Homola, proč na trenažéru, který má ve své kanceláři, nejsou tyto podložky ani zapojené.

A letím! Že mi nikdo neřekl, co mám dělat? To není potřeba, intuitivně krmím motor tak, aby to letělo, a „stíhačka“ reaguje na tlak do páky.

První sedačku v simulátoru měli z kartonu

Po pár vteřinách už jsem s letadlem sžitý. Jdu poprvé do pořádného výkrutu a přetočím se hlavou dolů, pak zpět do normálu. „A teď ještě looping,“ nabádá Homola k provedení smyčky.

Po akrobacii už však vyhlížím své simulované nepřátele. Software dokáže vytvořit takřka cokoli. „Zvlášť ve vojenské sféře je to ale ošidné. Hodnoty a trajektorie jsou utajované, armády tak mají vlastní programy, které si do simulátorů dodávají. Ten náš je samozřejmě schopný s nimi fungovat, protože používá univerzální formáty, které ten jejich program dokáže integrovat,“ upřesňuje jeden z programátorů.

Sám Homola je pochopitelně nadšenec do létání. Profesně se vydal na kariéru herního animátora, ale k tomu byl hobby modelářem a vlastní pilotní průkaz na jednomotorová letadla. Právě tak se zrodil nápad vyrobit simulátor.

„Támhle v rohu mám svou první sedačku z kartonu. Chtěl jsem si zkusit udělat projekci do kupole kokpitu, k tomu se přidal knipl, regulátor tahu a měl jsem svůj první simulátor. Po osmi letech jsme se dostali až sem,“ popisuje vývoj své firmy.

Ta se přes počátky ve vytváření realistických simulátorů pro nadšence přesouvá k práci pro vojenský sektor. „Usilujeme nyní o certifikaci od Lockheed Martin, abychom mohli celou věc prezentovat jako oficiální simulátor. Ohlasy pilotů reálných F-16 v Americe máme výborné. Seděli v tom také piloti F-22, čtyřhvězdičkoví generálové a všichni na to pějí chválu. Polští piloti si stroj také pochvalovali s tím, že je opravdu precizní. Samozřejmě se díky tomu posouváme i my. Často přijdou s tím, že nějaký knoflík nemá tu správnou odezvu, že je třeba příliš měkký. Nasloucháme jim a hned zkoušíme věc napodobit, protože to armády vyžadují. Piloti si na tom budují svalovou paměť,“ líčí ředitel.

Sklízí pozitivní ohlas

Na Ukrajinu poslali stroj víceméně náhodou. „Jel jsem asi před rokem do práce a v rádiu slyším našeho premiéra Fialu, že Česko na Ukrajinu dodá simulátor F-16. A jelikož jsme jediní, kdo je tu dělá, tak jsem čekal, že dojedu do práce a bude mi zvonit telefon. Nakonec nezazvonil, ale nevzdal jsem se a šel na to z jiného konce. Přes skupinu Koridor UA, která zachraňovala piloty a dováží pomoc na Ukrajinu, jsme získali prověřený kontakt a domluvili jsme se, že jim stroj darujeme. Uvidíme, jak to bude dál,“ objasňuje Homola.

Společnost Lockheed Martin vyrábějící skutečné „ef šestnáctky“ pochopitelně disponuje simulátory, které jsou takřka dokonalé. Jsou však dražší a hlavně nepřenosné. „Náš simulátor se dá rozložit do jednoho auta. Navíc každý panel je zapojený nezávisle, takže když se vám pokazí pár čudlíků, vyměníte jen ten panýlek, nebo můžete fungovat bez něj,“ jmenuje Homola další výhodu.

První kus pro Ukrajinu je dar, na kterém se podílela i partnerská firma Precision Flight Controls z USA. Brněnská společnost by ráda dodala i další simulátory, ty už by ovšem musely být financovány některou z vlád podporujících Ukrajinu, nebo sbírkou.

„Pokud je přesvědčíme, že náš stroj funguje pro prvotní přípravu pilotů dobře, pak by mohla Ukrajina požádat o další. Tomu ale musí předcházet požadavek od jejího letectva, který může přijít až po testování prvního kusu. Zatím máme pozitivní ohlas, povel nakoupit simulátory už si ale musí zajistit sami,“ osvětluje Homola.

Nukleární panel jako vtípek

V simulátoru jsem za letu objevil také jeden vtípek v podobě panelu s nápisem Nuclear Consent. Aktivátor nukleárních zbraní přitom ve skutečné F-16 nenajdete. „Samozřejmě, že tento panel tam nepatří,“ sděluje Homola s tím, že jde o firemní hříčku a ukázku toho, že na každou „desku“ dokáže Dogfight Boss vyrobit skutečně cokoli.

Stíhačka slíbená západními zeměmi Ukrajině navíc není jediný bojový letoun, který brněnská společnost napodobuje. Vedle simulátoru F-16 Fighting Falconu stojí jeho armádní kolega F-18 Hornet, v portfoliu je i F-15 Eagle a v budoucnu nemá chybět ani F-35 Lightning II.

A jak jsem vlastně v boji dopadl? Po dvou úspěšných sestřelech raketou jsem si vyzkoušel souboj na kulomety proti českému letadlu L-39 Albatros. Asi už jsem na pilota starý a nemotorný, počítačem řízený soupeř mě totiž chytře navedl k zemi a já svou F-16 virtuálně rozsekal na kusy.