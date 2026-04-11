Méně lesa, zato nové cesty. Na singletrailech v krasu se chystá i stezka pro děti

Takové rány jako v posledních dvou letech správci a provozovatelé singletrailů v Moravském krasu nezažili.
Nejdříve jim v červnu 2024 smetla vichřice spoustu stromů na stezky u Jedovnic na Blanensku, o pár měsíců později přišla jiná nesnáz v druhé lokalitě, o kterou se starají. V Mariánském údolí u Brna se po podzimních deštích, které zvedly hladiny mnoha řek a potoků, začaly stromy vyvracet a padat na tamní stezky.
Možnost užít si adrenalinovou jízdu mezi stromy s různými klopenými zatáčkami tak byla najednou pryč. Provozovatelé se však nevzdali a veškeré stezky dali do pořádku, aby mohli na obou místech znovu plně zahájit provoz.
|
Na singletraily někdo dává větve a kamení, jeden cyklista už se zranil
„V Jedovnicích jsme už otevřeli v polovině března. Ještě tam tedy budeme dodělávat jeden trail, který bude určen především dětem. Bude to pro ně zábava,“ láká Petr Vaněk ze spolku Singletrail Moravský kras, který se o stezky stará.
Podle něj nepůjde u tohoto posledního jedovnického trailu, který chtějí otevřít v polovině dubna v lokalitě „Pod cestou“, o žádnou náročnou stezku. Nebudou tam velká stoupání, aby jej zvládly překonat i menší děti. „Bude tam spousta vln nebo klopených zatáček podobně jako na pumptracku,“ zmiňuje Vaněk hřiště, které se nachází i na mnoha sídlištích a na němž děti jezdí nejen na kolech, ale i koloběžkách nebo skateboardech.
S obnovou pomohla sbírka
Právě v Jedovnicích v dubnu před rovnými deseti lety otevřel spolek svou základnu a začal singletrailové stezky v lesích Moravského krasu propagovat. „Singletraily jsou zábavnější než běžné ježdění po lese,“ věří Vaněk. Nový trail bude sloužit i jako výukový pro začínající jezdce.
V areálu chystají i speciální dny pro děti, a to jednou měsíčně od dubna do září. Každý má být jinak zaměřený, takže vždy bude o zábavu postaráno. První akce Velo test fest se koná v sobotu 11. dubna. „Na červen pak připravujeme závody,“ oznamuje Vaněk další událost pořádanou v jedovnickém singletrailovém parku. Konkrétně se jedná o závody s názvem Jekolka, které se budou konat 20. června v disciplínách pro všechny věkové kategorie.
|
Populární traily zničené bouřkou se povedlo opravit, zmizely jen úseky na rovině
Čas nepromarní ani ten, kdo v Jedovnicích byl už v minulosti a tamní traily vyzkoušel. Dnes jsou totiž cesty úplně jiné. Po vichřici z června 2024 musely stezky ze dne na den zavřít a až do konce roku byly mimo provoz. „Když se něco takového stane, nepřidá vám to a nemáte už takový elán jako na začátku,“ vzpomíná Vaněk. Ve sbírce, kterou uspořádali, se jim však podařilo vybrat peníze, aby mohli stezky opravit, respektive postavit a otevřít nové, což se jim v minulém roce povedlo.
Oželet ovšem musí cyklisté stín lesa, který už není všude jako dříve. Po vichřici je v místě mnohem více pasek, rozsah mýtin se za dobu existence tamních trailů podle Vaňka zdesetinásobil. „Tím se zvýšily i náklady na údržbu, protože je nutné stezky častěji sekat, aby nezarůstaly.“ doplňuje další negativní aspekt.
Zatímco Jedovnice byly v provozu už před rokem na jaře, Mariánské údolí u Brna se cyklistům otevřelo jen krátce loni na podzim. V zimě jsou stezky jako jinde zavřené. Situace tady byla složitější, protože vyvrácené stromy byly na mnohem větší ploše než na Blanensku. Práce na vytěžení tak postupovaly pomaleji a k samotným opravám se spolek dostal až později. Letos na jaře si je ovšem cyklisté znovu užijí v plné parádě jako dříve.
|
13. srpna 2024