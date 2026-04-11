Méně lesa, zato nové cesty. Na singletrailech v krasu se chystá i stezka pro děti

Marek Osouch
  10:12aktualizováno  10:12
Ničivá vichřice a velká voda v posledních dvou letech vyřadily z provozu oblíbené singletraily v Jedovnicích na Blanensku a Mariánském údolí u Brna. Letos na nich opět bude rušno.
Zpráva, že v Mariánském údolí u brněnské Líšně vznikne singletrail, brněnské...

foto: Anna Vavríková, MAFRA

Provozovatelé cyklistických singletrailů u Jedovnic na Blanensku prováděli přes...
Po oblíbených jedovnických singletrailech se kvůli červnové bouřce nedá ani...
Provozovatelé cyklistických singletrailů u Jedovnic na Blanensku prováděli přes...
Provozovatelé cyklistických singletrailů u Jedovnic na Blanensku prováděli přes...
21 fotografií

Takové rány jako v posledních dvou letech správci a provozovatelé singletrailů v Moravském krasu nezažili.

Nejdříve jim v červnu 2024 smetla vichřice spoustu stromů na stezky u Jedovnic na Blanensku, o pár měsíců později přišla jiná nesnáz v druhé lokalitě, o kterou se starají. V Mariánském údolí u Brna se po podzimních deštích, které zvedly hladiny mnoha řek a potoků, začaly stromy vyvracet a padat na tamní stezky.

Možnost užít si adrenalinovou jízdu mezi stromy s různými klopenými zatáčkami tak byla najednou pryč. Provozovatelé se však nevzdali a veškeré stezky dali do pořádku, aby mohli na obou místech znovu plně zahájit provoz.

„V Jedovnicích jsme už otevřeli v polovině března. Ještě tam tedy budeme dodělávat jeden trail, který bude určen především dětem. Bude to pro ně zábava,“ láká Petr Vaněk ze spolku Singletrail Moravský kras, který se o stezky stará.

Podle něj nepůjde u tohoto posledního jedovnického trailu, který chtějí otevřít v polovině dubna v lokalitě „Pod cestou“, o žádnou náročnou stezku. Nebudou tam velká stoupání, aby jej zvládly překonat i menší děti. „Bude tam spousta vln nebo klopených zatáček podobně jako na pumptracku,“ zmiňuje Vaněk hřiště, které se nachází i na mnoha sídlištích a na němž děti jezdí nejen na kolech, ale i koloběžkách nebo skateboardech.

Zpráva, že v Mariánském údolí u brněnské Líšně vznikne singletrail, brněnské milovníky adrenalinu na kole nadchla. Dnes patří mezi vyhledávané jihomoravské atrakce.
Provozovatelé cyklistických singletrailů u Jedovnic na Blanensku prováděli přes zimu úpravu tras zničených loňskými ničivými bouřkami. Na začátku sezony 2025 by měl být celý areál nachystán.
Po oblíbených jedovnických singletrailech se kvůli červnové bouřce nedá ani projít, natož projet na kole. (13. srpna 2024)
Provozovatelé cyklistických singletrailů u Jedovnic na Blanensku prováděli přes zimu úpravu tras zničených loňskými ničivými bouřkami. Na začátku sezony 2025 by měl být celý areál nachystán.
21 fotografií

S obnovou pomohla sbírka

Právě v Jedovnicích v dubnu před rovnými deseti lety otevřel spolek svou základnu a začal singletrailové stezky v lesích Moravského krasu propagovat. „Singletraily jsou zábavnější než běžné ježdění po lese,“ věří Vaněk. Nový trail bude sloužit i jako výukový pro začínající jezdce.

V areálu chystají i speciální dny pro děti, a to jednou měsíčně od dubna do září. Každý má být jinak zaměřený, takže vždy bude o zábavu postaráno. První akce Velo test fest se koná v sobotu 11. dubna. „Na červen pak připravujeme závody,“ oznamuje Vaněk další událost pořádanou v jedovnickém singletrailovém parku. Konkrétně se jedná o závody s názvem Jekolka, které se budou konat 20. června v disciplínách pro všechny věkové kategorie.

Čas nepromarní ani ten, kdo v Jedovnicích byl už v minulosti a tamní traily vyzkoušel. Dnes jsou totiž cesty úplně jiné. Po vichřici z června 2024 musely stezky ze dne na den zavřít a až do konce roku byly mimo provoz. „Když se něco takového stane, nepřidá vám to a nemáte už takový elán jako na začátku,“ vzpomíná Vaněk. Ve sbírce, kterou uspořádali, se jim však podařilo vybrat peníze, aby mohli stezky opravit, respektive postavit a otevřít nové, což se jim v minulém roce povedlo.

Oželet ovšem musí cyklisté stín lesa, který už není všude jako dříve. Po vichřici je v místě mnohem více pasek, rozsah mýtin se za dobu existence tamních trailů podle Vaňka zdesetinásobil. „Tím se zvýšily i náklady na údržbu, protože je nutné stezky častěji sekat, aby nezarůstaly.“ doplňuje další negativní aspekt.

Zatímco Jedovnice byly v provozu už před rokem na jaře, Mariánské údolí u Brna se cyklistům otevřelo jen krátce loni na podzim. V zimě jsou stezky jako jinde zavřené. Situace tady byla složitější, protože vyvrácené stromy byly na mnohem větší ploše než na Blanensku. Práce na vytěžení tak postupovaly pomaleji a k samotným opravám se spolek dostal až později. Letos na jaře si je ovšem cyklisté znovu užijí v plné parádě jako dříve.

Méně lesa, zato nové cesty. Na singletrailech v krasu se chystá i stezka pro děti

Zpráva, že v Mariánském údolí u brněnské Líšně vznikne singletrail, brněnské...

Ničivá vichřice a velká voda v posledních dvou letech vyřadily z provozu oblíbené singletraily v Jedovnicích na Blanensku a Mariánském údolí u Brna. Letos na nich opět bude rušno.

11. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Při požáru domu v Třebíči se jeden člověk zranil, škoda je milion Kč

ilustrační snímek

Hasiči v noci likvidovali požár v rodinném domě v Třebíči. Jeden člověk se při něm zranil. Škodu odhadli na milion korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

11. dubna 2026  7:51,  aktualizováno  7:51

Při požáru domu v Třebíči se jeden člověk zranil, škoda je milion Kč

ilustrační snímek

Hasiči v noci likvidovali požár v rodinném domě v Třebíči. Jeden člověk se při něm zranil. Škodu odhadli na milion korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

11. dubna 2026  7:51,  aktualizováno  7:51

