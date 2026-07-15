Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se pro ryby zlepšila

Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšuje a aktuálně by neměl hrozit úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku, i když v některých úsecích zůstává jeho koncentrace stále nízká. Na břeclavském jezu dnes Povodí Moravy ukončí mimořádnou manipulaci, zvedne klapky a průtok bude veden přepadem přes pevnou přelivovou hranu. Jez v Poštorné ale zůstane tak, aby bylo zajištěné proudění vody, uvedla dnes na webu státního podniku Povodí Moravy mluvčí Jana Kučerová. Firma stav dále sleduje.
Situace na Dyji je pro ryby komplikovaná už několik týdnů. Zásadně se však zhoršila koncem minulého týdne, kdy kvůli rychle se množícím sinicím začala klesat koncentrace kyslíku v noci až na nulu. Vodohospodáři proto společně s hasiči a rybáři začali dělat opatření, která měla rybám pomoct přežít. Šlo o provzdušňování, manipulaci na jezech či zachytávání biomasy pomocí norných stěn. Díky tomu nejsou úhyny zatím nijak rozsáhlé.
"Podle výsledků ranního monitoringu je voda v nádrži Nové Mlýny teplotně promíchaná a obsah kyslíku je v celém vodním sloupci dostatečný. Díky příznivému větru, který v úterý foukal směrem od hráze, odtéká do řeky pod ní nižší množství sinic než v předchozích dnech. Koncentrace kyslíku v řece pod odtokem dosahuje téměř osmi miligramů na litr. V některých úsecích řeky je však i nadále množství kyslíku velmi nízké," uvedla Kučerová.
Povodí Moravy také vyčistilo prostor před nátokem do Zámecké Dyje, kde se koncentrovala směs biomasy. Poté po dohodě s Moravským rybářským svazem zvýšilo průtok do Zámecké Dyje. Na místě zůstává norná stěna nad Břeclaví.
I přes zlepšení situace Povodí Moravy situaci nadále monitoruje. Podle Povodí Moravy i ministerstva zemědělství je potřeba pracovat na odstranění primární příčiny, kterou je nadbytek živin ve vodě, především fosforu. Ty totiž výrazně přispívají k růstu sinic. Do vody se živiny dostávají při deštích jako splach z pohnojených polí, se splašky či s nedostatečně vyčištěnými odpadními vodami.