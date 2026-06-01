Situace na interně Nemocnice Znojmo je klidná, ředitel plánuje další projekty

Situaci na interním oddělení znojemské nemocnice se podařilo uklidnit, všichni lékaři své výpovědi stáhli. ČTK to dnes řekli pověřený ředitel nemocnice Petr Liškář a jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Do budoucna se Liškář chce soustředit například na personální posílení dalších oddělení, nemocnici čeká výstavba nového urgentního příjmu, uvedl.
Do funkce nastoupil Liškář 20. dubna. Vedením zařízení jej kraj pověřil poté, co jihomoravští radní odvolali ředitele Miroslava Kavku. Úkolem tehdejšího ředitele bylo chod interny zabezpečit poté, co několik lékařů včetně dlouholetého primáře interního oddělení Zdeňka Monharta podalo výpovědi. Podle kraje se mu to však nepodařilo.
Liškář po svém nástupu do funkce ČTK řekl, že chce mít situaci vyřešenou do konce května. Už několik týdnů po jeho nástupu lékaři začali své výpovědi stahovat. "Situace na interně byla vyřešena mnohem rychleji, než bylo naše očekávání.Teď už s panem ředitelem řešíme rozvojové projekty," napsal dnes ČTK hejtman.
"Je to asi dva týdny zpátky, co byly všechny výpovědi staženy. Pan primář Monhart v nemocnici zůstává, stejně jako pak Kavka," řekl Liškář. Uvedl, že interní oddělení by bylo možné ještě personálně posílit o jednoho či dva atestované lékaře, více lékařů potřebuje podle Liškáře i ORL. Nedostatek personálu chce Liškář do budoucna řešit prohloubením spolupráce se zdravotnickými středními i vysokými školami.
Pověřený ředitel se chce zaměřit také na stavební úpravy v nemocnici. "Samozřejmě, teď nás čeká velký projekt urgentního příjmu, který by měl začít v polovině června, to bude velká akce asi za 160 milionů korun. Potom bych chtěl, aby se zrealizovaly některé další opravy, jako je například výměna oken na patologii nebo nová sociální zařízení," vyjmenoval Liškář.
Liškář je vedením nemocnice pověřen. Grolich v dubnu uvedl, že z důvodu krizové situace nebyl prostor na výběrové řízení. "Dáme mu zkušební dobu a pak ho jmenujeme," řekl tehdy hejtman. Dnes na dotaz ČTK uvedl, že s působením Liškáře v roli ředitele kraj počítá.