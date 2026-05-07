Situace před nádražím v Brně se zklidnila, strážníci jej budou hlídat i nadále

Zvýšený dohled strážníků u brněnského hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat, oznámil dnes magistrát v tiskové zprávě. Městská policie prostor před nádražím začala před dvěma týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam shlukují lidé bez domova a někteří podle magistrátu porušují vyhlášky a zákony. Za posledních 14 dní se tam podle primátorky města Markéty Vaňkové (ODS) situace zklidnila.
"Z vyhodnocení, které jsme si po prvních čtrnácti dnech udělali, jednoznačně vyplynulo, že v nastaveném režimu budeme pokračovat. Důležitá bude i nadále velmi úzká spolupráce s městskou policií a s městskou částí Brno-střed. Nezastupitelnou roli má mít stále magistrátní Odbor sociální péče, který do lokality nejenže vysílá svoje sociální kurátory, ale také koordinuje činnost neziskových organizací, jež se na podporu lidí bez přístřeší zaměřují," uvedla Vaňková.
Strážníci se na místě podle ředitele Městské policie Brno Luboše Oprchala střídají ve dvouhodinových cyklech a pokrývají celý prostor před hlavním nádražím od ulice Bašty až pod Grandhotel Brno. "Musím vyzdvihnout skvělou spolupráci se sociálními pracovníky, se strážníky se doplňují a daří se nám tak nejen zajišťovat na místě pořádek a eliminovat vznik konfliktních situací, ale současně je možné lidem bez domova opakovaně nabízet možnost využití sociálních služeb," uvedl.
Do řešení problémů je zapojena i městská část Brno-střed. "Každodenní úklid přednádražního prostoru, který již nyní probíhá v režimu 24/7 ručně a strojově, ještě zintenzivníme. V pravidelných hodinových intervalech bude chodníky čistit zametací a kropicí vozidlo," informoval starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
"Máme i několik podnětů, jak s lokalitou dál pracovat. Na základě dobrých zkušeností z centra města promyslíme umístění velkých květináčů, které prostor zkultivují. A chceme se pokusit najít možnost, jak poskytnout lidem bez přístřeší dostupné WC," doplnila Vaňková.
Hlavní nádraží patří dlouhodobě k místům, která veřejnost nevnímá příliš pozitivně. Dokládá to například nedávno zpracovaná pocitová mapa Brna. Lidé v ní hodnotili, co se jim ve městě líbí, nebo co by naopak zlepšili. Hlavní nádraží většina z nich označila za místo, kde se necítí bezpečně.