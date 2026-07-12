Situace v Dyji pod Novými Mlýny se nezlepšuje,větší úhyn ryb se zatím neprojevil

Autor: ČTK
  11:50aktualizováno  11:50
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| foto: ČTK

Situace v Dyji pod Novými Mlýny se nezlepšuje, v noci kleslo množství kyslíku ve vodě nad jezem v Bulharech na nulu. Povodí Moravy o tom informovalo na svém webu. Větší úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali, řekl ČTK předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Problém způsobuje velká masa sinic v dolní nádrži Nové Mlýny, která v noci kyslík spotřebovává a zároveň produkuje toxiny, které jsou pro ryby nebezpečné.

"V průběhu noci došlo k poklesu množství kyslíku ve vodě nad jezem Bulhary až téměř na nulu. Úhyn ryb se zatím neprojevil, v terénu nyní probíhá kontrola toku. Pracovníci Povodí Moravy byli po celou noc v terénu, odebírali vzorky a prováděli manipulace. Nepřetržitou službu zajišťovaly také laboratoře a dispečink, který projednával veškeré kroky s vodoprávním úřadem," uvedlo Povodí Moravy.

Povodí na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu snižuje přítok do Zámecké Dyje, aby se snížil přísun biomasy se sinicemi. V případě zhoršení povodí nainstaluje další norné stěny v Bulharech a nad Břeclaví.

Situaci pečlivě sledují také rybáři, větší úhyny ryb zatím nezaznamenali. "Aktuálně se zdá, že nad jezem v Bulharech ryby nejsou, předpokládáme, že se vydaly proti proudu přímo pod Nové Mlýny, kde je kyslíku ve vodě dost. Situaci zhoršuje vítr, který masu sinic žene v dolní nádrži do vrat na hrázi," popsal situaci Láníček.

Na začátku července pod Novými Mlýny v Dyji uhynula po prudkém poklesu kyslíku ve vodě asi tuna ryb, díky soustavnému monitoringu koncentrací kyslíku se podařilo předejít větším škodám. Před rokem na stejném místě uhynulo asi 30 tun ryb.

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