Situace v Dyji pod Novými Mlýny se zlepšuje, stále je ale riziková

Situace v Dyji pod Novými Mlýny se díky výměně vody zlepšuje, stále je ale hodnocena jako riziková. Riziko zhoršení stavu přetrvává především kvůli množství sinic v nádrži. Povodí Moravy o tom dnes informovalo na webu. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě výrazně namnožily sinice, které v noci spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace v noci klesala až na nulu. V minulém týdnu tak v řece opakovaně uhynuly ryby.
"V řece Dyji dochází k postupné výměně vody, která přispívá ke zlepšování aktuální situace. Koncentrace kyslíku ve vodě se v některých úsecích stabilizuje, přesto je stav hodnocený jako rizikový a je nutné počítat s tím, že návrat k běžným podmínkám bude postupný," uvedl státní podnik.
Riziko zhoršení stavu ale přetrvává především kvůli množství sinic v nádrži Nové Mlýny. Další vývoj bude podle Povodí Moravy záviset na počasí a množství přitékající vody do nádrží.
"Z nádrže Nové Mlýny je do řeky Dyje vypouštěno maximální možné povolené množství vody, a to s ohledem na současný pokles hladiny a nízký přítok. Povodí Moravy průběžně monitoruje úsek řeky Dyje v rizikovém úseku od nádrže Nové Mlýny až po Břeclav a mapuje pohyb sinicové masy pomocí dronu," doplnil státní podnik.
Sinicím vyhovuje jak teplo, tak sucho, protože ve vodě je kvůli němu vysoká koncentrace živin. V minulém týdnu v řece i přes opatření opakovaně uhynuly ryby, v úterý šlo asi o půl tuny, v pátek asi o 1,5 tuny. Situace na Dyji pod nádržemi je přes léto problematická už několik let a s ohledem na dopady klimatické změny se spíše zhoršuje. Letos je situace výjimečná kombinací sucha a horka, které navíc přišlo už koncem června, nikoliv až o prázdninách. V minulosti už ryby ve větším množství uhynuly, v roce 2022 to bylo přes 40 tun ryb. Po této události se vodohospodáři, energetici a rybáři dohodli, že v kritických dnech bude z provozu odstavená elektrárna, letos se tak stalo koncem června.