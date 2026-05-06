Sjezd SdL podle Macka z Meeting Brno bude, i kdyby ho Sněmovna odmítla

Autor: ČTK
  18:11aktualizováno  18:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nadcházející sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně se uskuteční, i kdyby Sněmovna vyzvala k jeho zrušení. ČTK to dnes řekl řekl David Macek z organizace Meeting Brno, která zástupce sudetských Němců do Brna pozvala.

O postoji ke konání sjezdu debatovali v úterý několik hodin poslanci, pokračovat mají dnes večer. Koalice ANO, SPD a Motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Opoziční řečníci v debatě uváděli například to, že od koalice jde o hledání vnějšího nepřítele, sjezd je podle nich součástí procesu usmíření.

Pokud poslanci přijmou usnesení vyzývající organizátory sjezdu, aby od akce upustili, vezmou jej pořadatelé festivalu Meeting Brno na vědomí a s o to větší péčí budou letošní ročník připravovat, řekl ČTK Macek, spoluzakladatel festivalu Meeting Brno.

Sjezd sudetských Němců se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé bude v České republice. Hlavním dějištěm bude brněnské výstaviště. Proti akci protestovali někteří lidé v dubnu na zasedání brněnských zastupitelů, o dva týdny později i na jednání jihomoravského zastupitelstva. V úterý se téma dostalo na schůzi Poslanecké sněmovny. "Je to významné gesto. Ve slušné evropské společnosti národy byly a jsou schopny se ke svým temným stránkám otevřeně hlásit, přiznávat je. O to potřebnější z mého pohledu je právě to, co se v Brně chystá," komentoval Macek poslaneckou debatu.

Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční 76. ročník, sudetské Němce do Brna pozvali právě zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti.

Protesty a debaty podle Macka ukazují, že jde o téma, které není "uzdravené". "O to víc však posilují naše vědomí, že pozvání, které jsme učinili, dává smysl," řekl. "Vnímám, že zaznívá ohromné množství nepřesných informací nebo nepravd, které jsou našim sudetoněmeckým krajanům přisuzovány. Například, že mají nějaké nároky," uvedl Macek.

Očekává, že akci budou doprovázet protesty. "My jsme na demonstrace zvyklí každý rok, předpokládáme, že tohle bude rozsáhlejší. Žijeme ve svobodě, kde lidé mají možnost projevit svůj názor, tak také prosíme naše oponenty, aby respektovali, že je tady část společnosti, která je otevřená smíření a dialogu," poznamenal Macek.

Zároveň připomněl slova pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. "Možná si řeknete, že už bychom toho smiřování měli nechat, vždyť je to osmdesát let, že je to vytahování mrtvol z hrobů. Stejně jako v našich životech, tak ani v tomto případě historické paměti neplatí, že něco vymlčet vyřeší situaci. Naopak: je potřeba staré rány otevřít, aby se mohly zahojit," citoval Macek Přibyla, který těmito slovy vyhlásil rok 2026 Rokem smíření.

Macek by si přál, aby se česká společnost dostala do fáze, kdy tato akce emoce budit nebude. "Ono tady pro začátek by stačilo, kdyby lidé byli otevření faktům," dodal.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15.000 až 30.000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Novoměstská galerie otevřela výstavu soch Ludmily Seefried-Matějkové

NovomÄ›stskĂˇ galerie otevĹ™ela vĂ˝stavu soch Ludmily Seefried-MatÄ›jkovĂ©

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě na Žďársku dnes otevřela výstavu Dva póly života s plastikami a kresbami Ludmily Seefried-Matějkové. Součástí výstavy...

7. května 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Kameníci omylem zničili rodinný hrob. Rodina řeší, zda zmizely i ostatky

Kameníci zničilili na Olšanských hřbitovech cizí hrob

Na Olšanských hřbitovech v Praze došlo podle pozůstalých k šokujícímu omylu. Kamenická firma odstranila jiný hrob, než který měla. Rodina Viktora Zavřela tvrdí, že přišla o sto let starý rodinný hrob...

7. května 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

Na co odkazuje slovo „cola“ v názvu slavného nápoje? Černý fenomén slaví výročí

Stáčírna Coca-Coly ještě v časech socialistického Československa

Před 140 lety namíchal lékárník John Stith Pemberton v americké Atlantě nápoj, který se stal jedním z nejznámějších symbolů moderní doby. Od 8. května 1886 prošla Coca-Cola cestou od nenápadného...

7. května 2026  19:19

Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Agresivní muž házel ze střechy na zem střešní tašky

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž,...

7. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Klášterní zahradu ozvláštní socha padlého anděla, malířka ukáže vnitřní světy

Pavlína Kvita: Větrolam, 2022

Hned dvěma výstavami v sobotu 9. května od 16 hodin zahajuje sezónu Galerie Dům v klášterní zahradě v Broumově. Návštěvníci se potkají s kurátory i autorkami, bude tu malířka Julie Koudela...

7. května 2026  18:15

Kostely na Broumovsku se otevřou turistům na jeden den, pak až v létě

Broumovská skupina kostelů je národní kulturní památkou, z velké části chátrá.

Osm barokních kostelů na Broumovsku se návštěvníkům mimořádně otevřou v sobotu 9. května. Organizátoři chtějí ještě před hlavní letní sezonou přivést do regionu více turistů a získat další peníze na...

7. května 2026  17:50

Brno vybralo projektanta pro přeměnu Chleborádovy vily na centrum Leoše Janáčka

ilustrační snímek

Brněnští radní vybrali projektanta pro první etapu proměny Chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. Zakázku získala Projekční kancelář...

7. května 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

V kabinetu školy unikly chemikálie, hasiči budovu evakuovali

ilustrační snímek

Žáci základní školy v Pcherách na Kladensku měli ve čtvrtek o něco kratší výuku než obvykle. Kvůli úniku neznámých látek z trezoru v chemickém kabinetu školy museli opustit budovu. Na místě...

7. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:17

Situace před nádražím v Brně se zklidnila, strážníci jej budou hlídat i nadále

ilustrační snímek

Zvýšený dohled strážníků u brněnského hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat, oznámil dnes magistrát v tiskové zprávě. Městská policie...

7. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Ostravští lékaři využívají 3D modely pro přesnější chirurgické operace

ilustrační snímek

Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) využívají před náročnými plánovanými operacemi trojrozměrné modely orgánů a kostí. Na 3D tiskárnách je vyrábějí...

7. května 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Zlínské centrum UPPER propojuje akademický svět s byznysem

ilustrační snímek

Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, které je součástí Fakulty multimediálních komunikací (FMK) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB),...

7. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Ve zlínské krajské galerii je mezinárodní výstava studentských projektů

Ve zlĂ­nskĂ© krajskĂ© galerii je mezinĂˇrodnĂ­ vĂ˝stava studentskĂ˝ch projektĹŻ

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je ode dneška mezinárodní výstava studentských projektů Less is More – More or Less / Méně je více – více či méně....

7. května 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.