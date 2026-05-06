Sjezd SdL podle Macka z Meeting Brno bude, i kdyby ho Sněmovna odmítla

Nadcházející sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně se uskuteční, i kdyby Sněmovna vyzvala k jeho zrušení. ČTK to dnes řekl řekl David Macek z organizace Meeting Brno, která zástupce sudetských Němců do Brna pozvala.
O postoji ke konání sjezdu debatovali v úterý několik hodin poslanci, pokračovat mají dnes večer. Koalice ANO, SPD a Motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Opoziční řečníci v debatě uváděli například to, že od koalice jde o hledání vnějšího nepřítele, sjezd je podle nich součástí procesu usmíření.
Pokud poslanci přijmou usnesení vyzývající organizátory sjezdu, aby od akce upustili, vezmou jej pořadatelé festivalu Meeting Brno na vědomí a s o to větší péčí budou letošní ročník připravovat, řekl ČTK Macek, spoluzakladatel festivalu Meeting Brno.
Sjezd sudetských Němců se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé bude v České republice. Hlavním dějištěm bude brněnské výstaviště. Proti akci protestovali někteří lidé v dubnu na zasedání brněnských zastupitelů, o dva týdny později i na jednání jihomoravského zastupitelstva. V úterý se téma dostalo na schůzi Poslanecké sněmovny. "Je to významné gesto. Ve slušné evropské společnosti národy byly a jsou schopny se ke svým temným stránkám otevřeně hlásit, přiznávat je. O to potřebnější z mého pohledu je právě to, co se v Brně chystá," komentoval Macek poslaneckou debatu.
Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční 76. ročník, sudetské Němce do Brna pozvali právě zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti.
Protesty a debaty podle Macka ukazují, že jde o téma, které není "uzdravené". "O to víc však posilují naše vědomí, že pozvání, které jsme učinili, dává smysl," řekl. "Vnímám, že zaznívá ohromné množství nepřesných informací nebo nepravd, které jsou našim sudetoněmeckým krajanům přisuzovány. Například, že mají nějaké nároky," uvedl Macek.
Očekává, že akci budou doprovázet protesty. "My jsme na demonstrace zvyklí každý rok, předpokládáme, že tohle bude rozsáhlejší. Žijeme ve svobodě, kde lidé mají možnost projevit svůj názor, tak také prosíme naše oponenty, aby respektovali, že je tady část společnosti, která je otevřená smíření a dialogu," poznamenal Macek.
Zároveň připomněl slova pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. "Možná si řeknete, že už bychom toho smiřování měli nechat, vždyť je to osmdesát let, že je to vytahování mrtvol z hrobů. Stejně jako v našich životech, tak ani v tomto případě historické paměti neplatí, že něco vymlčet vyřeší situaci. Naopak: je potřeba staré rány otevřít, aby se mohly zahojit," citoval Macek Přibyla, který těmito slovy vyhlásil rok 2026 Rokem smíření.
Macek by si přál, aby se česká společnost dostala do fáze, kdy tato akce emoce budit nebude. "Ono tady pro začátek by stačilo, kdyby lidé byli otevření faktům," dodal.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15.000 až 30.000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa.