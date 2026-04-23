Kdy bude sjezd sudetských Němců v Brně?
Sjezd sudetských Němců se bude konat od 21. do 25. května 2026 v Brně. Do města je pozvali loni zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti, který pořádá mimo jiné Pochod smíření.
Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční už 76. ročník sjezdu. Jeho heslem bude dvojjazyčné „Alles Leben ist Begegnung - Život je setkávání“.
Kde se koná sjezd sudetských Němců v Brně?
Program je rozprostřený do mnoha lokalit po celém městě, například na Moravské náměstí, Besední dům, Kounicovy studentské koleje a další místa.
Hlavním dějištěm sjezdu bude brněnské výstaviště, na kterém bude návštěvníky čekat „rozmanitý program s přednáškami, prezentacemi, čteními v nářečích, promítáním filmů, představováním knih, hudebními ukázkami a diskuzemi“.
Na jeden den se sjezd sudetských Němců přesune do Pohořelic, vzdálených od Brna přes 30 kilometrů. Jiná část programu se odehraje ve Vodojemech Žlutý kopec ve Starém Brně.
Program sjezdu sudetských Němců v Brně
Program nabídne přednášky, diskuse, promítání filmů, hudební vystoupení i prezentace knih. Součástí budou také tematické akce a workshopy zaměřené na historii a kulturu sudetských Němců.
Na sobotu 23. května je naplánován pietní akt u Památníku odsunu v Pohořelicích. Následovat bude tradiční Pochod smíření, který směřuje z Pohořelic do Brna a připomíná takzvaný brněnský pochod smrti, tedy násilný odsun německy hovořícího obyvatelstva z moravské metropole. Poprvé se Pochod smíření konal v roce 2016, o rok dříve brněnští zastupitelé schválili Deklaraci smíření.
Stejný den se otevře také hala se stánky, ve kterých sudetští Němci představí svou historii a kulturu. Hala bude rovněž místem projevů, jednoho z nich se tradičně ujme německý politik Bernd Posselt, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
Zda se letos jako v minulých letech sjezdu zúčastní také bavorský premiér Markus Söder, zatím není jasné. Známo není zatím ani to, zda se zúčastní zástupci české vlády. Loni byl na sjezdu v Řezně tehdejší ministr školství Mikuláš Bek.
Sjezd v neděli vyvrcholí katolickou a evangelickou bohoslužbou, tradičním krojovaným průvodem a udělením Evropské ceny Karla IV. Na večer je v plánu koncert ve Vodojemech Žlutý kopec.
Na letniční pondělí 25. května se pak uskuteční pietní akt u brněnských Kounicových kolejí, které sloužily za druhé světové války jako věznice českých vlastenců, mnohé z nich zde tehdy nacisté popravili. Letos sudetští Němci na tomto místě uctí památku obětí nacismu.
|Akce
|Místo
|Termín
|Čas
|Uctění památky obětí šoa
|Pamětní deska, Brno hl. n., Nádražní 418/1, Brno
|čtvrtek 21. května
|17:00
|Hudba a tanec
|Park na Moravském náměstí, Brno
|pátek 22. května
|12:00
|Dlouhý stůl
|Park na Moravském náměstí, Brno
|pátek 22. května
|14:00
|Slavnostní večer
|Besední dům, Husova 20, Brno
|pátek 22. května
|19:00
|Uctění památky obětí vyhnání
|Památník, Pohořelice
|sobota 23. května
|9:00
|Pouť smíření
|Pohořelice → Brno výstaviště
|sobota 23. května
|od 9:30
|Otevření haly
|Brněnské výstaviště, pavilon P
|sobota 23. května
|9:30
|Koncert dechové hudby
|Brněnské výstaviště, hlavní pódium
|sobota 23. května
|11:00
|Tematické akce a workshopy
|Brněnské výstaviště
|sobota 23. května
|11:00
|Sudetoněmecká klenotnice kultury
|Brněnské výstaviště
|sobota 23. května
|19:00
|Kroje – tanec – hudba
|Brněnské výstaviště
|sobota 23. května
|19:00
|Večer lidových tanců
|Brněnské výstaviště
|sobota 23. května
|21:00
|Římskokatolická bohoslužba
|Brněnské výstaviště, pavilon P
|neděle 24. května
|9:00
|Evangelická bohoslužba
|Brněnské výstaviště, pavilon P
|neděle 24. května
|9:00
|Nástup vlajkonošů a skupin
|Brněnské výstaviště
|neděle 24. května
|10:30
|Hlavní shromáždění
|Brněnské výstaviště
|neděle 24. května
|11:00
|Tematické akce a workshopy
|Brněnské výstaviště
|neděle 24. května
|15:00
|Koncert v jezuitském kostele
|Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 8/5, Brno
|neděle 24. května
|19:00
|Uctění památky obětí nacismu
|Kounicovy koleje, Králova 643, Brno
|pondělí 25. května
|10:00
Protesty, odpor a bezpečnost na sjezdu
V Praze a Brně loni protestovalo proti plánovanému sjezdu sudetských Němců dohromady asi 150 lidí. Varovali před pokusy o revizi dějin. Proti pořádání sjezdu se vymezilo také vládní SPD. Začátkem letošního roku spustilo petici a 28. dubna uspořádá protestní mítink, 24. května pak pietní pochod za oběti druhé světové války. Podle SPD sjezd sudetských Němců nepatří do Brna ani nikam jinam do Česka.
Na dubnovém zasedání brněnského zastupitelstva vyjádřily nevoli se sjezdem desítky odpůrců, mnozí z nich přišli i s transparenty s nápisy jako „Ruce pryč od dekretů E. Beneše“ nebo „Sjezd sudeťáků v ČR nechceme“. Transparenty podporovatelů sudetoněmeckého sjezdu měly naproti tomu nápisy jako „Dialogem proti strachu“ nebo „Smíření má smysl“. Od odpůrců sjezdu se dočkali hlasitého nesouhlasu, skandování nebo nařčení, že souhlasí s vraždami.
Kritici sjezdu argumentovali tím, že akce není aktem smíření, ale provokace. Například vyzvali k podání trestního oznámení na mluvčího SdL Bernda Posselta či kritizovali to, že festival Meeting Brno město dotuje.
Primátorka Markéta Vaňková po skončení vystoupení občanů uvedla, že sudetoněmecký sjezd má její plnou podporu, a podpořila i Meeting Brno. Události druhé světové války jsou podle ní neodpustitelné, stejně jako ty, které následovaly, tedy divoký odsun Němců. „Jedno zlo plodí druhé zlo a je velmi těžké nadefinovat, které zlo je horší,“ řekla.
Organizátoři počítají s protesty proti sjezdu sudetských Němců i celému festivalu, čelí i výhrůžkám. Podle spoluzakladatele festivalu Davida Macka je jedním z cílů zbavit veřejnost do budoucna strachu ze sudetských Němců.
Bezpečnost festivalu i sjezdu konzultují organizátoři průběžně s policií, oslovili bezpečnostního experta. Na některé akce, třeba program sjezdu na výstavišti nebo dlouhý sousedský stůl na Moravském náměstí, zajistili také bezpečnostní agenturu.
Festival Meeting Brno potrvá až do 31. května, kompletní program je na webu