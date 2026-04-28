Stovky lidí protestovaly v Brně proti sjezdu landsmanšaftu, Okamura mluvil o ostudě

Karolína Kučerová
  17:22aktualizováno  17:41
Série protestních akcí proti květnovému sudetoněmeckému sjezdu v Brně pokračuje úterním shromážděním organizovaným hnutím SPD. Na Moravském náměstí se jej účastní předseda této vládní strany Tomio Okamura, místopředseda Radim Fiala či poslanci Lucie Šafránková a Miroslav Ševčík. Dorazilo několik stovek lidí.

„Lidí je tu poměrně dost, určitě stovky, odhaduji do pěti set. Většina z nich postává okolo pódia, spousta z nich mává českými vlajkami. Členy hnutí SPD v čele s předsedou Tomiem Okamurou uvítali potleskem a hlasitým pískáním. Následně všichni společně zazpívali českou hymnu,“ popsala z místa reportérka iDNES.cz.

Politici brojí proti sudetskému sjezdu v Brně, Zeman obvinil Čechy z kolaborace

„Sudetoněmecký ladsmanšaft založili po válce bývalí nacisté a členové jednotek SS. Je nepřístupné, aby s nimi spolupracovali naši politici, jako jsou členové KDU-ČSL, kteří se jejich sjezdů účastní. A nejen ti. Mezi nimi je například i bývalý ministr školství Mikuláš Bek. A už vůbec je nepřístupné, aby se konal jejich sjezd v Brně,“ konstatoval na akci Okamura.

Následně dodal, že by mělo Německo naopak zaplatit reparace a vyzval lidi, aby v podzimních komunálních volbách volili SPD. „Podpoříte tím, že se takové akce nebudou opakovat v Brně ani nikde jinde v republice,“ hlásal. Na to dav lidí začal skandovat, ať žije SPD.

„Sjezd není žádná kulturní akce, žádné nevinné setkání, ani gesto smířeni. Je to ignorování reality. Odmítáme ponižováni vlastni historické zkušenosti. Je to urážka obětí 2. světové války a jejich potomků,“ řekla poslankyně Lucie Šafránková, která působí v Brně. Také ona vyzvala lidi, ať volí SPD.

SPD chce bojovat proti sudetskému sjezdu v Brně. Je to necitlivé, říká poslankyně

Na akci vystoupil i jeden z pamětníků druhé světové války. „Nejde, aby nám sudeťáci věčně lhali. Naše historická paměť říká, že vy jste začali okupaci a vy jste začali zločin,“ hlásal.

„Akci považuji za největší provokaci německého fašismu od druhé světové války,“. konstatoval poslanec SPD Miroslav Ševčík.

V kontrastu s převazující jasnou podporou nicméně z davu v jednu chvíli zaznělo i hlasité zvolání „Pitomio“, hlásí reportérka.

Protesty na brněnském i krajském zastupitelstvu

Sjezd sudetských Němců, který se bude v Brně konat 22. až 25. května, se v Česku uskuteční poprvé. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.

SPD se proti konání sjezdu od jeho vyhlášení vymezuje. Před dvěma týdny přišla víc než stovka lidí protestovat na brněnské zastupitelstvo, nejaktivnějšími kritiky sjezdu byli právě zastupitelé SPD a jejich příznivci. Někteří lidé vyzývali politiky, aby organizátorům sjezdu odebrali povolení nebo akci zakázali, to však zastupitelé odmítli.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) konání akce podpořila s tím, že by se neměly hledat staré křivdy, ale dívat se do budoucna.

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se pak SPD spolu s formací Stačilo! snažilo prosadit distancování od sjezdu, ani zde však neuspělo. Neprošel ani požadavek, aby kraj odňal dotace spolku Meeting Brno.

V Brně žili Češi a Němci po staletí vedle sebe, což skončilo poválečným odsunem německojazyčného obyvatelstva. Brno v roce 2015 přijalo Deklaraci smíření, v níž vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945. Na deklaraci navazuje od roku 2016 festival Meeting Brno, který usiluje o otevřený, historicky poučený dialog a evropskou vzájemnost.

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Požár kabelu teplárny odstavil přerovské domácnosti od teplé vody

ilustrační snímek

Požár kabelu z rozvodny v Dluhonicích do přerovské teplárny odstavil dnes odpoledne domácnosti v Přerově od teplé vody. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka se...

28. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  17:31

Zastupitelé Luhačovic odmítli záměr na výstavbu větrných elektráren v okolí

ilustrační snímek

Zastupitelé Luhačovic na Zlínsku odmítli záměr energetické společnosti postavit v okolí města sedm větrných elektráren. Dvě by měly být v místní části...

28. dubna 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová výstava v Modré ukáže velkomoravské předměty spjaté s křesťanstvím

ilustrační snímek

Nová výstava v Modré na Uherskohradišťsku ukáže předměty spjaté s počátky křesťanství na Velké Moravě. Návštěvníci uvidí i vojenskou výbavu nebo šperky...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Dvůr Králové má smlouvu s investorem krytého bazénu a potápěčského centra

ilustrační snímek

Představitelé Dvora Králové nad Labem a soukromé společnosti Modrá studna dnes podepsali smlouvu o spolupráci na vybudování krytého bazénu s centrem pro...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V Třeboni vyroste strom na památku "Wintonova dítěte" Toma Schreckera

ilustrační snímek

Na památku Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, vyroste v Třeboni strom. Schrecker před svou...

28. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi

Zahájení 15. ročníku lázeňské sezony přilákalo desítky tisíc lidí. (28. dubna...

Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...

28. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  17:02

Vysoká škola v Jihlavě a Dukla jednají o vstupu do univerzitní hokejové ligy

ilustrační snímek

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) s hokejovou Duklou připravují podklady pro vstup do Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Projekt univerzitního...

28. dubna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Karviná chystá prodej 14 stavebních pozemků, v lokalitě dokončuje infrastrukturu

ilustrační snímek

Karviná připravuje prodej stavebních pozemků mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro...

28. dubna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi...

Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je...

28. dubna 2026

