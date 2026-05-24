Sudetský sjezd: Kritici jdou na pochod a demonstraci. Dorazit má i Zeman a Rajchl

Svolavatel pochodu nahlásil účast až 1 500 demonstrantů, na akci na Dominikánském náměstí pak může být podle organizátora, kterým je KSČM, kolem šesti stovek protestujících.
Po 13. hodině vyrazí dav z prostoru před hlavním nádražím ulicemi Masarykovou a Zámečnickou na Dominikánské náměstí. Tamní program je nahlášený od 14:00, už dříve tam ale podle tajemníka úřadu Brna-střed Petra Štiky budou pořadatelé stavět pódium pro řečníky.
Akce by měla trvat zhruba do 17:30.
Protesty provázejí akce SL po celou dobu konání. Už ve čtvrtek protestovalo zhruba pět desítek lidí přímo při pietním aktu, kdy potomci sudetských Němců včetně předáka SL Bernda Posselta přišli uctít památku obětí holokaustu.
Skupiny protestujících byly k vidění i v dalších dnech na akcích Sudetoněmeckého krajanského sdružení a spolku Meeting Brno, na jehož pozvání sdružení sjezd v Brně pořádá. V sobotu v závěru Poutě smíření, které se podle odhadů policie účastnilo 4 500 lidí, čekalo kolem tří stovek odpůrců. Často šlo o stejné tváře, které se objevily už na předchozích protestních akcích. Policisté vyšetřují vandalský útok na památník v Pohořelicích, kde začínala sobotní Pouť smíření. Někdo na něj nastříkal hákové kříže.
22. května 2026