V Brně se bortí několik skal. Padající kamení ohrožuje skatepark, domy i zoo

Marek Osouch
  5:12aktualizováno  5:12
Hromada těžkých kamenů dopadla ze skály jen pár metrů od U-rampy pro skateboardisty na okraji brněnských Obřan. Masiv nad skateparkem a sousedním hřištěm začal pukat a část země zavalil. Navíc není vyloučené, že se zřítí další kusy skály. Vše je tak obehnané páskami a nikdo se k útesu nesmí přibližovat. Nejde přitom o jedinou problémovou lokalitu s nestabilním svahem v Brně.

Zatímco v Obřanech tamní radnice v tuto chvíli řeší sanaci, v jiných částech už se na stabilizaci svahů pracuje. To je případ Červeného kopce, z něhož v jednom místě už před lety padaly kameny na cyklostezku, která kolem vede.

Magistrát tehdy oblíbenou cestu kolem řeky Svratky uzavřel, aby mohl podniknout alespoň nejnutnější úpravy a zajistit bezpečnost lidem, které tam v březnu 2023 znovu pustil.

Padající kamení z útesu v brněnských Obřanech ohrožuje tamní skatepark a hřiště, nebezpečné místo ohrazují pásky a plot. (březen 2026)
Na Ruském vrchu poblíž hlavní příjezdové cesty do brněnské Bystrce se v minulosti začaly odlamovat části skály. Nyní se zde pracuje na instalaci ocelové záchytné sítě. (březen 2026)
Dělníci sanují nestabilní svah na Červeném kopci v Brně. (březen 2026)
Dělníci sanují nestabilní svah na Červeném kopci v Brně. (březen 2026)
Padající kamení z útesu v brněnských Obřanech ohrožuje tamní skatepark a hřiště, nebezpečné místo ohrazují pásky a plot. (březen 2026)
Už tehdy bylo jasné, že šlo jen o provizorní záležitost a že se na Červený kopec musejí odborníci vrátit. „Budeme tady pracovat ještě určitě celý březen, nejspíš na začátku dubna by mohlo být hotovo,“ odhadl stavbyvedoucí vybrané odborné sanační společnosti Strix Chomutov Jakub Bokšan.

Plocha, na níž se pracuje, není zrovna malá, ostatně práce začaly už v listopadu a městskou kasu vyjdou na bezmála 13 milionů korun. Případné uvolněné kameny už za pár měsíců zachytí vybudované dřevěné palisády a valy. „Tímto by měl být svah finálně sanován,“ ubezpečil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Horší svah, než se čekalo

Zhruba ve stejném období by měly po bezmála třech letech skončit práce na sanaci skály v brněnské zoologické zahradě. Od září 2023 návštěvníci nemohou po cestě k původnímu výběhu hlavní tamní hvězdy, lední medvědice Cory. Útěchou alespoň je, že se Cora loni v létě přesunula do jiné části zahrady.

Práce se prodlužují kvůli tomu, že najatá firma Unigeo narazila na horší stav svahu nad výběhem, než se předpokládalo. Práce tak bylo nutné přerušit a vše přeplánovat. „Cena je 10,82 milionu korun bez DPH,“ vyčíslil Poňuchálek.

Cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi zavalila skála, může spadnout další

Stejná firma jako na Červeném kopci se v Brně zaměřila i na Ruský vrch poblíž hlavní příjezdové cesty do Bystrce. Části skály se tam začaly odlamovat už v minulosti stejně jako u Červeného kopce, až nyní se ale vše řeší. Podle magistrátu se na špatném stavu masivu podílely kořeny, protože celá skála byla zarostlá, a rovněž voda, která zatekla do prasklin a v zimě zmrzla v objemnější led, který skálu narušil.

Pracovníci zavěšení na lanech tak v minulých dnech navrtávali ve výšce až sedmnácti metrů tyče, které poslouží jako kotvy budoucí ocelové záchytné sítě. Skob bude na tomto kusu skály kolem dvou stovek. „Po určité době musíme práce přerušit a počkat až na období, kdy budeme mít jistotu, že v noci nebude mrznout. Bude se zde totiž i betonovat,“ vysvětlil Bokšan.

Hotovo by mělo být nejpozději v září. Síť i palisády by měly ochránit tamní domy i poblíž plánované parkoviště.

Ohrožené domy v kolonii

Chomutovská firma, popřípadě ostravská, pracující v zoo, nemusejí s aktuálními zakázkami v Brně skončit. Magistrát totiž řeší i sanaci skály v Kamenné čtvrti na Červeném kopci, konkrétně v někdejším kamenolomu, kde v minulosti vznikla nouzová dělnická kolonie.

Některé z domků jsou přilepeny přímo k patě skály. „Z hlediska zvětrávání povrchu skalního masivu se uvolňují horninové bloky a přímo ohrožují tyto stavby a jejich obyvatele,“ stojí v materiálu, který problematiku v tamní lokalitě blíže popisuje.

Na oblíbenou cyklostezku z Brna padá kamení, kvůli nebezpečí ji uzavřeli

Podle mluvčího magistrátu ale lidé v bezprostředním nebezpečí nejsou. „S realizací počítáme pravděpodobně v druhé polovině letošního roku. Do dalších let se plánuje příprava dalších opatření majících za cíl zajištění místních skal,“ shrnul Poňuchálek.

V případě Obřan je situace teprve na začátku. Radnice si dala za úkol, že zajistí posudek, na jehož základě se bude postupovat dál. Přímo na místě byly alespoň pásky zakazující vstup, od předminulého týdne je nahradilo i pevné ohrazení. Hřiště tak zůstává z větší části uzavřené. „Není vyloučené, že se neuvolní další kameny,“ upozornila starostka městské části Ludmila Kutálková (nez.).

10. března 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

