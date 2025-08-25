Kritizovaný ředitel školy v Hustopečích končí, doplatil na zprávu inspekce

Jiří Horák v pondělí rezignoval na funkci ředitele základní školy v Komenského ulici v Hustopečích na Břeclavsku. Po dohodě skončí k 31. srpnu. Podle svých slov nechtěl eskalovat napětí. Vedení města o ukončení smlouvy usilovalo s ohledem na zprávu České školní inspekce.
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)

Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)
Zpráva upozorňuje kromě jiného na zhoršené klima ve škole projevující se výrazným napětím a neschopností vést konstruktivní dialog mezi vedením a částí učitelů. Šetření školní inspekce předcházela několikaměsíční nevole části učitelů i rodičů.

Radnice vypíše výběrové řízení na nového ředitele, jakmile to bude možné, informovala v tiskové zprávě. „Po dohodě s externími poradci jsem se rozhodl rezignovat. Nechci se se školou tahat. Jde mi hlavně o děti a o to, aby nastupovaly do školy v klidu,“ uvedl Horák.

Ten pozici ředitele získal loni v létě, kdy zvítězil v konkurzu. Situace se vyhrotila letos na konci února poté, co zbavil funkce své dvě zástupkyně, obě poté ukončily pracovní poměr dohodou. V reakci na odvolání zástupkyň podepsalo 35 pedagogů a správních zaměstnanců stížnost, v níž ředitele obviňovali z nepřátelského chování a bossingu. Žádali, aby rezignoval, jinak podají výpověď.

V Hustopečích vypískali vedení města. Rodiče i učitelé trvají na odvolání ředitele

Mimořádné zastupitelstvo koncem března rozhodlo o setrvání Horáka v čele školy a následovalo podání výpovědí. Vedení radnice usilovalo o zklidnění situace, ale zároveň čekalo na hodnocení činnosti ředitele od školní inspekce.

Rezignace je výsledkem dlouhých jednáních, která byla podle města věcná a korektní s důrazem na uklidnění situace ve škole. Horák dodal, že se rozešli v přátelské duchu. Vedení města ujistil, že škola je dobře připravená na zahájení školního roku. Dočasně ji povede statutární zástupkyně ředitele Helena Hegarová, radnice navíc začne připravovat konkurz na uvolněnou pozici.

„Velmi si vážíme kroku pana ředitele i nasazení, které škole věnoval. Chceme rodiče i pedagogy ujistit, že škola funguje dál, statutární zástupkyně okamžitě přebírá vedení a na výuce se nic nemění,“ uvedla starostka Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků).

Starostka již dříve médiím sdělila, že je kolektiv pedagogů doplněný, nastoupilo jich deset. Školu navštěvuje asi 550 dětí, má 80 zaměstnanců, z toho asi 60 učitelů.

