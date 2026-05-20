Ředitelka školy podle politiků způsobila škodu 270 tisíc, ve funkci ji však nechali

Vedení Brna návrh na odvolání ředitelky obdrželo už loni v létě, tehdy však nijak nerozhodlo. Politici se nebyli schopni dohodnout, jak k případu přistoupit. Zadali proto vypracování analýzy, jak postupovat.
„Musím říct, že vypracování trvalo déle, než jsem čekala. Podle analýzy však nejsou dány právní důvody k odvolání paní ředitelky. Intenzita jednání, kterého se měla dopustit, neodpovídá intenzitě, abychom ji mohli odvolat,“ řekla brněnská radní pro oblast školství Irena Matonohová (STAN). Jinými slovy podle ní Kuběnová nezpůsobila takovou škodu, aby mohla být podle zákona odvolána.
Podle radnice městské části, která návrh na odvolání iniciovala, kontrola v minulém roce odhalila, že ředitelka neuzavírala smlouvy a objednávky v písemné podobě.
„Tato pochybení vyústila v prokazatelně vzniklou škodu ve výši 270 800 Kč. Tato částka představuje 80 procent zálohy, která byla na pokyn paní ředitelky dopředu vyplacena v rámci veřejné zakázky na pořízení nábytku, přičemž nábytek nebyl škole nikdy dodán a dodavatel na sebe následně podal insolvenční návrh. Ani k této zakázce nebyla řádně uzavřena jakákoliv písemná smlouva,“ uvedla loni v létě radnice městské části.
Ředitelka podle radní činí kroky k nápravě
Starostka městské části Milada Blatná (Zelení) ve středu v reakci na rozhodnutí radních uvedla, že se s usnesením seznámí a na dalším postupu se bude s brněnským magistrátem domlouvat. Postup radních však zkritizovala. „My jsme požadavek dávali v červenci. Ve chvíli, kdy rada o takovém podnětu rozhoduje téměř po roce, je to pro nás zvláštní,“ prohlásila starostka.
Vymáhání škody po ředitelce pak nechali vrcholní brněnští politici na městské části a samotné škole. Radní Matonohová, která rovněž zmínila částku 270 tisíc jako způsobenou škodu, po středečním jednání pronesla, že ředitelka činí kroky k nápravě.
Kuběnová rozhodnutí radních vnímá tak, že svou práci dělá dobře. „Jsem ráda, že se můžu opět plně věnovat žákům a zaměstnancům školy a pokračovat v kvalitním rozvoji vzdělání a bezpečného prostředí,“ sdělila ředitelka.
Podobně nechali radní na místních politicích vymáhání škody, které způsobila dnes již bývalá ředitelka mateřské školy v Tuřanech. Ta naletěla podvodníkům a předala jim dva miliony v hotovosti.