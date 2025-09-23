Žádné tepláky ani výstřihy. Nové nařízení budí nevoli, škola chce s žáky diskutovat

  14:42aktualizováno  14:42
Kontroverze vyvolalo rozhodnutí brněnské Základní školy Sirotkova zavést do školního řádu přísnější pravidla oblékání. Žáci nově nesmějí chodit do školy v teplácích ani v oblečení, které odhaluje břicho, ramena nebo má hluboký výstřih. Vedení školy tvrdí, že opatření má „připravit žáky na situace, se kterými se budou setkávat v budoucím životě“. Samotní žáci považují nová omezení za příliš přísná.

„Kamarádce byl vidět kousek břicha a učitel ji hned okřikl, že si má vzít mikinu,“ popsala jedna z dívek s tím, že spolužačka pak musela zbytek dne zůstat v mikině.

Další žákyně si postěžovala hlavně na zákaz nošení tepláků, které jsou podle ní nejpohodlnější na dlouhé sezení ve třídě.

O školní novince informoval jako první iRozhlas.cz, ten uvedl, že žáci s nevhodnou spodní částí oblečení dokonce byli posíláni domů, aby se převlékli. Proti tomu se ředitel školy Dan Jedlička ohradil. „K takové situaci u nás nemůže dojít. Děti odesílány domů nebudou, nic takového ve školním řádu nestojí,“ podotkl na dotaz redakce iDNES.cz.

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků. Nově nesmí chodit do školy v teplácích ani v oblečení, které odhaluje břicho, ramena nebo má hluboký výstřih. (září 2025)
Posílání dětí domů by totiž mohlo znamenat porušení základních práv. „Naše legislativa garantuje právo na vzdělávání všem dětem, a to bez ohledu na to, jak jsou oblečené. Pokud pošlou dítě domů se převléknout, omezují tím jeho práva,“ upozorňuje pedagogická vědecká pracovnice Helena Zitková.

Ředitel Jedlička trvá na tom, že nová pravidla mají žáky vést k respektu a dodržování společenských norem.

„Škola je nejen místem vzdělávání, ale i přípravou na život. V zaměstnání, na úřadech či při jednání s institucemi je běžné, že se očekává určité společenské oblečení. Chceme žákům pomoci osvojit si dovednost přizpůsobit svůj vzhled situaci. Tepláky patří na sport a volný čas, ne do výuky,“ vysvětluje.

Rodiče si to pochvalují, tvrdí ředitel

Navíc zdůrazňuje, že změna školního řádu byla projednána s rodiči už v minulém roce a většina z nich úpravu podpořila.

„Ze strany rodičů dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu v počtu desítek zpráv. Nesouhlasný názor jsme obdrželi pouze jeden,“ tvrdí Jedlička s tím, že mu úpravu řádu schválil i zástupce zřizovatele ve školské radě, kterým je starosta Žabovřesk Filip Leder (KDU-ČSL).

„Změna školního řádu či jakékoliv jeho úpravy jsou v plné gesci jednotlivých škol, byť je jejich zřizovatelem městská část. Školní řád tedy schvaluje školská rada, nikoli jakýkoli orgán na úrovni samosprávy obce,“ podotýká Denisa Janková (KDU-ČSL), předsedkyně komise pro školství v brněnských Žabovřeskách.

Jaký máte názor na pravidla ohledně oblékání žáků základní školy?

celkem hlasů: 335

Odbornice Zitková konstatuje, že školní řád nestojí nad zákonem a nemůže omezovat základní práva žáků.

„Škola v něm může vymezit pravidla ohledně oblékání z bezpečnostních důvodů – například ochranné pomůcky v chemii, případně vhodnou obuv při tělocviku - nesmí však dítěti omezit přístup ke vzdělání. Škola není arbitrem toho, co je slušné či vhodné oblečení do školy. A to, že má dítě tepláky, neznamená, že mu škola nemůže poskytnout vzdělání,“ poznamenává.

Žádná trika a pantofle. Dresscode platí i pro učitele, říkají odborníci

Zavedení nových pravidel vyvolalo ostrou reakci nejen u některých žáků, ale také na sociálních sítích. „Takto se děti neučí samostatnosti ani odpovědnosti, ale slepé poslušnosti. Přikazovat jim, co si mají oblékat, a trestat je za svobodnou volbu, není výchova, je to výcvik,“ napsal jeden z komentujících na Facebooku.

Podle dalšího diskutujícího jde o „nepřípustný zásah do svobody člověka a projev nadřazenosti učitelů“.

V komentářích se objevily i věcné otázky k samotným zákazům. „To by mě zajímalo, jak definují tepláky,“ poznamenala jedna z komentujících. Jeden ze žáků školy se přidal s otázkou: „A můžeme nosit teplákové kraťasy?“

Vedení školy slíbilo, že o detailech nového opatření ještě povede se studenty debatu. „Domluvili jsme se na tom, že žáci navrhnou přesná pravidla pro aplikaci ustanovení školního řádu, která budou z jejich strany plně akceptována, včetně fotodokumentace. Takto navržená pravidla prodiskutují pedagogové a společně se žáky se domluví na upřesnění výkladu školního řádu,“ sděluje Jedlička.

Není to vymahatelné, zní z ministerstva

Ministerstvo školství upozorňuje, že podobné zákazy nemají jasnou právní oporu. „Školní řád nemůže otázku vhodnosti oblečení v obecné rovině upravovat, protože by šlo o nepřiměřený zásah do soukromí, které je součástí práva na ochranu osobnosti. Pokud tedy nějaký zákaz či příkaz, jak se oblékat či neoblékat, ve školním řádu je, pak takové ustanovení není vymahatelné,“ říká mluvčí resortu Veronika Lucká Loosová.

Škola může pravidla stanovit pouze v případech, kdy jde o bezpečnost a ochranu zdraví, například u oblečení na tělocvik či praktické vyučování, což ale není tento případ.

V zahraničí nejsou konflikty kolem školních oděvů výjimkou. V roce 2023 se například v anglickém města Banbury žáci vzbouřili proti zákazu nošení sukní coby součástí uniformy. Vedení školy dívkám kvůli délce sukní vyhrožovalo vyloučením a učitelé měli dokonce povinnost oděv přeměřovat.

Zákaz mobilů o přestávkách ve škole není třeba, tvrdí psychologové

V českých školách jsou takto přísné zásahy zatím spíše výjimečné. Omezuje se spíš používání mobilních telefonů, ať už během vyučování, nebo i o přestávkách. Předepsaný dress code bývá běžnější na soukromých školách, kde studenti někdy nosí i uniformy.

Například žáci pražské soukromé školy Open Gate je oblékají už více než deset let. „Uniformy učí děti vzájemnému respektu, i když pocházejí z odlišných prostředí. Stejnokroje také posilují pocit sounáležitosti se školou a stmelují kolektiv,“ vysvětlila pro iDNES.cz ředitelka školy Petra Dobiášová.

