Škola v brněnských Medlánkách získá přístavbu, kapacita vzroste o 280 míst

Základní škola Hudcova v brněnských Medlánkách se rozšíří o 280 míst. Škola je na hraně své kapacity. V přístavbě za více než 86 milionů korun vzniknou nové kabinety nebo odborné učebny, které škole nyní chybí. Pokud práce začnou před letošními prázdninami, žáci by se do nové přístavby mohli nastěhovat v září 2028, řekla ČTK Klára Opálková z tiskového střediska brněnského magistrátu.
Přístavba bude mít pět pater. "Čtvrté podlaží je ustupující. Vytváří nárožní dominantu a je z něj přístupná vegetační střecha s plochami pro pěstitelské práce a venkovní učebnu. Nová přístavba školy bude disponovat deseti velkými učebnami a jednou menší učebnou, dále pěti kabinety a jednou místností pro pracovníky školního poradenského pracoviště. Plánované velké učebny jsou koncipovány tak, že zde mohou vzniknout i kmenové třídy," uvedla Opálková.
Přístavba podle ní vyjde na 86,8 milionu korun, součástí městské zakázky však není vybavení učeben audiovizuální technikou a nábytkem. "To si bude městská část soutěžit zvlášť, předpokládaná cena vybavení je 32 milionů korun bez daně," uvedla Opálková.
Školu v nynějším školním roce navštěvuje 567 žáků. Má první stupeň s 15 třídami a na druhém stupni je devět tříd. Školní družina má osm oddělení a nabízí dětem zájmové činnosti. Součástí školy je i sportovní areál s atletickou dráhou, školní zahrada s herními prvky či venkovní učebna.