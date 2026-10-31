Školy mají být bezpečným místem, říká budoucí náměstkyně pro školství v Brně

Přáním budoucí náměstkyně primátora Brna pro školství, mládež a participaci Ireny Matonohové (STAN) je, aby školy byly pro děti především bezpečným místem. V příštích čtyřech letech chce proto klást důraz na duševní zdraví dětí, vzdělávání pedagogů či modernizaci školních budov. Dětem s vadami řeči by mohl nově pomoct městský logoped, řekla Matonohová v rozhovoru s ČTK. Chce také více podporovat participaci občanů na chodu města.
Matonohová poslední čtyři roky zastávala post radní pro školství. Pokračovat plánuje třeba v projektu rodičovských voucherů, které pomáhají rodinám financovat volnočasové aktivity dětí. Novinkou pro ni bude participace. Obě oblasti spolu podle ní ale souvisí. "I v oblasti participace máme krásné programy do škol, teď máme i pilotní projekt participativního rozpočtu do školek," podotkla. Jedním z nástrojů nové koalice, jak děti více zapojit, je i zřízení poradního sboru dětí, který bude komunikovat s primátorem.
Velkou výzvou bude podle Matonohové spojování škol, které nemají více než 180 žáků. I kvůli tomu by ráda posílila pravomoci městských částí, aby samy mohly rozhodovat o tom, které školy spojí a jakou formou. "Samozřejmě by se to dalo uchopit direktivně shora, ale podle mého názoru, pokud je to zdola a s místní znalostí situace, je to vždycky lepší," řekla Matonohová.
Nově by mohl v Brně působit městský logoped či logopedka. Fungoval by třeba jako nutriční terapeutka zaměstnaná na odboru školství, která pomáhá školám nabízejícím dietní stravování. Z diskusí s vedením školek podle Matonohové totiž vyplývá, že dětí s vadami řeči přibývá. "Byl by to člověk, který by mohl ředitelce mateřské školy vyjít okamžitě vstříc, pokud by se ve třídě vyskytl logopedický problém, který by bylo potřeba vyřešit hned," vysvětlila.
Velkým projektem, na který se budoucí náměstkyně těší, je stavba nové klinické školy ve vznikající čtvrti Nová Zbrojovka. Školu pro 810 dětí, která bude sloužit inovativnímu vzdělávání, pedagogickému výzkumu i praktické přípravě studujících, bude zřizovat Brno společně s Masarykovou univerzitou. Hotový je architektonický návrh. Především v oblastech s plánovanou novou výstavbou pak bude dle Matonohové zapotřebí navyšovat kapacity školských zařízení. Zdůraznila však, že nyní všechny tříleté děti, jejichž rodiče o to měli zájem, místo ve školce v Brně našli.
Na opravy školních budov chce koalice vyčlenit 400 milionů korun ročně, což je proti dosavadnímu rozpočtu dvojnásobná částka. Příjemné školní prostředí však podle Matonohové nevytváří jen moderní učebny, ale i pedagogové, kteří v nich působí. I proto chce nadále pokračovat ve vzdělávacích seminářích pro učitelky a učitele. "Je to strašně náročné povolání, kdy musíte být schopni a ochotni se pořád dál rozvíjet a dívat se na svět dětskýma očima, abyste dětem rozuměli. Vidím dnes a denně, že se na ně valí celá řada problémů a administrativní zátěž. Musím říct, že mají můj obrovský obdiv, jak to zvládají," uzavřela.