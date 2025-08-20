Za tři roky v nich podle propočtů bude chybět 300 až 500 míst. První číslo by nastalo v případě nulové nové výstavby, což je prakticky vyloučeno.
„Už letos nemůžeme přijmout děti z Holubic a bohužel hrozí, že v příštích letech budeme odmítat i další z okolních obcí. Slavkov provozuje dvě základky s kapacitou 1 240 dětí. Vytíženost plnohodnotných škol ve spádovém obvodu je 93,5 procenta. Naposledy jsme přijali všechny žáky v předloňském školním roce. Nejbližší volné školy, třeba v Otnicích či Vyškově, jsou vzdálené čtrnáct, respektive dvacet kilometrů,“ říká slavkovská radní Veronika Slámová (STAN).
Zároveň upozorňuje, že přeplněnost škol s sebou nese mnoho negativních důsledků. „Nemožnost půlení hodin, zabírání odborných učeben, nacpanost tělocvičen a jídelny. V posledních letech jsme do rozšiřování investovali desítky milionů korun, ale problém to pomohlo jen lehce zpomalit,“ hlásí Slámová.
|
Rodiče účelově mění dětem bydliště, na školní „turisty“ doplácejí sourozenci
Slavkov spolu se sedmi sousedními vesnicemi kvůli řešení problému vytvořil Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice s cílem postavit novou svazkovou školu. V ní se pro každý ročník počítá se dvěma třídami, celková kapacita bude 540 míst. Projekt dosud stál 36 milionů korun, teď je ve fázi územního řízení, stavební povolení čeká svazek po sedmi letech příprav na jaře. Poté se chce pustit do stavby.
Nejistá podpora od státu
Připojení k záměru zvažují i zmiňované Holubice, kde však přemýšlejí také o vybudování vlastní školy. Jejich rozvoj je totiž enormní. „Podle oficiálních dat jsme za deset let narostli o 150 procent, neoficiálně je to ale 213 procent,“ upřesňuje starosta Jiří Horňák (nez.) s tím, že rozhodnutí musí padnout rychle, protože místních dětí bude do dvou let obrovské množství. Do chystané školy by mohlo docházet až 250 žáků z Holubic.
Předpokládané náklady na její výstavbu vedle slavkovského autobusového nádraží jsou asi 750 milionů. Takovou sumu svazek z vlastních zdrojů nedá dohromady, zcela klíčová je proto finanční podpora státu.
|
Kam s dětmi? Školky na venkově nemají místo, vypomáhat jim musí Brno
Ministerstvo školství před pár lety poslalo balík dotací na navyšování kapacit škol do obcí v okolí Prahy, kde řešili stejný problém jako ve Slavkově, který spadá do vyškovského okresu. Aktuálně je dotační podpora pozastavena. Čeká se tak na výsledek jednání mezi ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Teprve poté bude jasné, zda může svazek s injekcí od státu počítat. Roční objem podpory dosud činil 630 milionů.
„Problém s nedostatkem kapacit na základních školách v okolí Brna si uvědomujeme. Jsme v kontaktu s řadou obcí a průběžně s jejich zástupci potřebu nových škol diskutujeme,“ uvádí obecně mluvčí resortu Veronika Lucká Loosová s tím, že ministr Bek už deklaroval vůli opět vypsat dotace na navyšování kapacit.
Spolky mají výhodnější procenta
Na peníze od ministerstva se upíná také Společenství obcí Tišnovsko, které má stejný problém jako slavkovský spolek a řeší jej totožnou cestou. Tamní školy dosahují maxima kapacit a dětí bude přibývat.
Nová škola pro 540 žáků vyroste v Předklášteří u Tišnova, náklady dosahují 675 milionů. „Dotační program počítá se spoluúčastí žadatele ve výši 15 procent,“ podotýká manažerka společenství Miriam Jedličková.
|
V Brně a okolí přibývají školy a školky, dohánějí bytovou výstavbu
Obce a města coby investoři musejí proti svazkům hradit 30 procent nákladů, v případě půlmiliardové investice by mohl rozdíl činit až 75 milionů. Na vlastní část by společenství použilo zřejmě úvěr.
Na novou základku budou chodit primárně děti z celého regionu. Přesunou se do ní zároveň všichni žáci ze stávající školy v Předklášteří, jež poté poslouží pro kroužky. Aktuálně je záměr ve stejné fázi jako ve Slavkově, tudíž může začít vznikat už příští rok. „Otevření bychom rádi naplánovali na září 2028, pokud však budou peníze od ministerstva,“ zdůrazňuje Jedličková.
Škola v nové čtvrti
Plány na novou školu má také dvanáctitisícová Kuřim na Brněnsku. Bude ji potřebovat hlavně kvůli výstavbě nové čtvrti Záhoří, kam se výhledově nastěhuje až sedm tisíc lidí. Zatím je její rozvoj spíše v začátcích, nejnověji vzniká čtvrtý blok zástavby. V oblasti dosud bydlí přes 400 obyvatel.
Základka vyroste právě v Záhoří. Firma IMOS development poskytne potřebné pozemky, respektive je smění za zbylé městské parcely v lokalitě.
|
Žáci prahnou po prestižních školách. Táhne zdravotnictví, uvadá cestovní ruch
„Základní škola je natolik významný prvek, že bylo nutné kvůli ní upravit hlavní zastavovací plán oblasti, jenž tvoříme my. V této fázi je naším hlavním úkolem zajistit pro ni co nejlepší podmínky, zejména připravenost území, a tím poskytnout dostatek prostoru architektům pro vytvoření kvalitního a zajímavého návrhu,“ podotýká obchodní ředitel fondu Jiří Heinl.
Podoba školy vzejde z architektonické soutěže, stejně jako ve Slavkově a u Tišnova. Oba svazky ji uspořádaly už před třemi lety, v Kuřimi „tendr“ vypsali teprve nedávno. Základku by tu mohli začít stavět v roce 2030, v tu dobu už potřebují mít zmíněná dvě společenství hotovo.