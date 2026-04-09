Školy se před přijímačkami kvůli stresu zaměřují i na duševní pohodu žáků

Přijímací zkoušky na střední školy, které žáci devátých ročníků absolvují 10. a 13. dubna, jsou významným zdrojem stresu, upozorňují odborníci. Školy se proto kromě teoretické přípravy stále více zaměřují i na podporu duševního zdraví. Pomáhá dostatek spánku i volnočasové aktivity, řekla ČTK školní psycholožka na Základní škole Bakalovo nábřeží v Brně Karla Hlavicová.
Škola od října nabízela přípravné kurzy z matematiky a češtiny, podle ředitelky školy Yvety Gašparcové však není úspěch při zkouškách úměrný financím, které mnohdy rodiče investují do placeného doučování. Organizaci práce i odpočinku se věnoval workshop, který už před Vánoci pro deváťáky připravila školní psycholožka.
Podpora pokračuje i těsně před zkouškami, kdy žáci absolvovali víkendové soustředění. „Žáci si upevňují znalosti a zvykají si na formát testů. Součástí programu je také blok vedený výchovným poradcem, který radí, jak si rozdělit čas nebo čemu se vyhnout před zkouškami a v jejich den,“ řekla Gašparcová. Na aktivity navázal i nácvik relaxačních a uklidňujících technik.
V posledních dvou týdnech před zkouškou se škola podle Gašparcové zaměřuje na to, aby se žáci soustředili hlavně na přijímačkové předměty. „Upravujeme rozvrh, není to vůbec jednoduchá záležitost. Snažíme se zařazovat bloky zaměřené především na matematiku a český jazyk, doplněné o tělesnou výchovu a o aktivity věnované práci se stresem,“ uvedla.
Podle Hlavicové stres u žáků zvyšuje i to, že se jim zkoušky často připomínají. „Slyší to doma, ve škole i v médiích. Všude se mluví o tom, že jde o to nejzásadnější v jejich životě. Útočí to na ně a nejde vůči tomu zůstat úplně chladný,“ vysvětlila.
Psychickou zátěž podle Hlavicové neprožívají jen žáci, ale také rodiče. I jim škola nabízí psychologickou podporu. „Není to jenom stres dětí, ale i rodiče z toho můžou být vyčerpaní a je úplně v pořádku, když si řeknou o pomoc. Je důležité, aby byli pro deváťáky stabilním bodem,“ řekla.
Zkušenost se stresem popisuje i matka žáka deváté třídy, která si přála zůstat v anonymitě. Po soustavné přípravě a doučování nastal u jejího syna zlom po přijímacích testech nanečisto, ve kterých nezískal očekávaný počet bodů. „Vedlo to u něj až k silné demotivaci a řekla bych, že až k vyhoření,“ popsala.
Žáky podle Gašparcové může nejvíce uklidnit vědomí, že se připravovali poctivě a dlouhodobě. „Důležitý je také dostatek spánku, pohyb a omezení času na telefonu. Bez odpočinku nemůže dítě podat dobrý výkon,“ uvedla. To potvrzuje i žák deváté třídy z Brna. „Nejvíce mi pomáhá pobyt v přírodě a procházky,“ řekl. Podle Hlavicové může stres mírnit také vytvoření alternativního plánu v případě neúspěchu. „Když máme připravené různé scénáře, snižuje to nejistotu,“ popsala.
Základem úspěchu podle Gašparcové je především silná motivace žáka vytěžit z povinné školní výuky maximum a pak respektování všech psychohygienických doporučení.
Jednotná přijímací zkouška čeká žáky devátých tříd 10. a 13. dubna, náhradní termíny jsou 29. a 30. dubna. Skládá se z didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky přijímacího řízení se uchazeči dozví v polovině května.